跟著「ARTGOGO新北美術號」同遊淡水河岸 藝術體驗浸潤其中

新北市立美術館於籌建期間持續推展藝術教育，於去( 108)年為本市打造第一輛藝術行動巴士「ARTGOGO新北美 術號」，11月8日起將由八里十三行博物館起程，越過關渡大橋， 於11月13日至12月6日停駐於淡水海關碼頭， 持續為市民朋友開啟更多新鮮有趣的藝術體驗!

ARTGOGO新北美術號所到之處深獲民眾好評，今(109)年 除了到美術館基地所在三鶯地區駐點，也首次「駛入」校園， 結合校際課程教育推廣；此外， 為了帶給市民朋友更多耳目一新的體驗， 更將美術館去年藝術教育推廣計畫所開發的教案成果， 轉化為可動手操作的遊戲式體驗裝置， 讓再次上車的市民朋友充滿驚喜!

如「我是小小觀察員」，透過動手操控， 觀察裝置中的光影與動物剪影之微妙變化；「隨著顏色去旅行」 藉由遊戲裝置引導小朋友認識色彩三要素—色相、明度及彩度， 並以新北市立美術館的建築意象及在地特殊地景野柳女王頭、 觀音山，將其落腳地形延伸成立體方塊拼圖，讓小朋友從做中玩、 玩中學。「有框大不同」，為本市經典前輩藝術家作品再現， 更導入畫作語音導覽，透過視覺、聽覺的多方感受， 拉近大眾與藝術作品的距離，藝術將不再是遙不可及， 而是就在我們用心體驗的當下生活之中。

「ARTGOGO新北美術號」至11月8日止停靠在八里十三行博 物館、11月13日至12月6日在淡水海關碼頭持續服務。 期間每逢週五、六、日開放，體驗時間為10時至17時， 參與體驗並填答問卷者，即可參加抽獎，獎項有ARTGOGO肥皂 紙與棉麻束口袋系列精緻套組、美術館限量帆布袋等多項好禮!正逢 涼爽的季節，何不來趟小旅行，體驗ARTGOGO行動巴士， 接著再到十三行博物館一覽遺址人文!更多活動訊息請上新北市立美 術館官網：https://www.ntmoa.tw/及臉書粉 絲專頁查詢。

照片來源：新北市政府文化局提供