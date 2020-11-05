新北市致力推廣護樹教育課程，為全市樹木健康把關!

樹木就像人與動物一樣也會生病一樣， 新北市政府綠美化環境景觀處為守護都市樹木， 每年針對市府樹木管理單位、學校、區公所、 里長及民眾辦理護樹教育課程，傳授樹木健康管理知識， 以維護本市綠色資源。

常見樹木病蟲害如莿桐釉小蜂、松材線蟲及菟絲子等， 其中褐根病是近年常見的樹木病害，主要靠根系接觸、 病苗或病土傳播，一旦植株出現病徵，根部已有60-70%以上受 害，因此早期發現早期治療的觀念非常重要， 但樹木病蟲害種類繁多，有時甚難判定， 且樹木並不會發出聲音告訴我們它生病了！ 因此都市樹木平時維護管理者之角色極其重要，需透過專業養護、 病蟲害診斷與防治管理才能健康長大。

今年度第1梯次護樹教育課程景觀處已於109年9月1日辦理，第 2梯次課程將於11月19日辦理， 邀請林業試驗所吳孟玲博士擔任課程講師，針對本市區公所、 學校傳授常見樹木罹病蟲害態樣及維護防治方式， 提昇市府相關承辦人員、里長及民眾專業知識及技術， 一同守護新北市樹木，歡迎轉知並踴躍報名參加（ 課程資訊及報名網址：https://forms.gle/ s3SF9AsJTSbo1seYA）。

另行政院農業委員會林木疫情資訊鑑定中心網站亦提供專業線上診斷 及防治建議，提供民眾種植樹木疑難雜症之諮詢管道， 屬為民服務之開放性窗口，民眾亦可於網站認識樹木常見病蟲害（ 網址：https://health.tfri.gov.tw/ fhsnc/disease），參考處理及防治對策。

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供