昌隆國小廁所搖身一變 成為孩童美學教育的示範場域

新北市政府教育局為提供學生清新、自在的如廁環境， 推行全國首創的「4KR(SKR)如廁好清新」政策， 其中新莊區昌隆國小聚賢樓老舊廁所整修工程， 融入荷蘭新造型主義大師蒙德里安（Piet Mondrian）創作的核心概念，以垂直、水平、 長方形及正方形等幾何形體，建構出「形式的美」， 讓色彩組成的繽紛音符在空間中跳躍， 使如廁空間搖身一變成為充滿藝術氣息及極富童趣的校園一隅。

昌隆國小聚賢樓廁所整修工程甫於今(109)年9月底完工， 共計完成該樓西側2樓至4樓6間老舊廁所整修， 該整修工程除有效改善原先廁所老舊、便器容易故障、 通風不佳及採光陰暗等沉疴外，更將藝術、 美感及校園特色等理念融入於設計中， 打造出專屬於昌隆國小師生的新廁所， 如今孩子們都很享受來這裡如廁， 並閱覽廁所外關於蒙德里安著名作品的簡介說明。

昌隆國小將學校形塑成一個美感教育及多元創新學習的場域， 本次廁所整修設計靈感參採蒙德里安「百老匯爵士樂」、「紅、黃、 黑、灰、藍組合」及「紅、黃、藍的構成」等三幅著名作品， 以馬賽克材質將其幾何形體構成「形式的美」 呈現於每層樓的主牆面，由低樓層到高樓層，線條由繁到簡， 除呼應了新造型主義簡約的美學理念外，多元繽紛的色彩組成， 更象徵了城市的多元發展。

「啊！有貓咪耶！」、「哇！好像一間間的小房子喔！」、「 好像五星級飯店的廁所喔！」、「好高級！好像城堡喔！」 來欣賞的學生此起彼落地驚嘆著。 六年級學生王宣之和五年級學生鄧翊廷表示，廁所改建後， 不僅變得漂亮，色彩繽紛鮮豔，而且那些大小不一的方格、 不同顏色及長短不同的線條所產生線條與格子， 好像具有魔法一樣地跳著舞，讓想像力源源不絕的冒出來。 現在昌隆國小的孩子們更喜歡來廁所欣賞並享受這個充滿藝術氣息的 空間，無形中藝術與生活自然合而為一，不再那麼有距離！

新北市政府教育局於108年至111年推動廁所的「4KR( SKR)如廁好清新」政策，透過空間改造及視覺美化， 提供學生清新的如廁環境， 一掃過去傳統廁所通風不佳及採光陰暗等令人詬病的缺點， 不僅讓廁所成為學生喜愛的場域，並用心愛護得來不易的公共空間。 108-109年已投入4億6千萬元，補助1, 294間廁所改善，將持續改善新北學子的就學環境。適時如廁， 更可守護學童身心健康，實現「友善校園」的目標。