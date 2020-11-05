盤中零股新制上路好禮雙週抽不完 投資海外股票第一步複委託月月抽iPhone 12

小資族引頸期盼的盤中零股交易新制已正式上路， 富邦證券為迎接新制上線，投資人只要在2020/12/31前線 上開戶並成交一筆零股交易，就送200元商品卡(限量5,000 份)，現在更加碼舉辦「零股交易動起來，好禮雙週抽」活動， 只要電子下單成交一筆零股交易，就有機會抽到Apple Watch 6、Dyson吹風機以及PS5主機等豪華大獎， 老客戶回娘家成交一筆台股還可以領取50點LINE Points。為了讓社會新鮮人搶搭這波盤中零股順風車， 富邦證券特別延長「開戶超有禮」線上開戶活動， 新開戶達成指定條件最多可以拿400元商品卡， 揪親朋好友開戶可獲得100點LINE Points，只要累積推薦達51戶以上，再加碼送50點。 零股交易是小額理財的新利器，免再苦等盤後成交時間點， 花小錢就可以投資績優股，開啟紀律投資的第一步； 今年股市熱度持續延燒， 富邦證券線上開戶數相較去年同期成長超過兩倍，進場就趁現在！

另一方面，iPhone12上市， 除了買最新手機也可以透過複委託投資海外相關概念股!富邦證券為 市場唯一涵蓋美股、英股、新加坡股、日股、德股、 港股以及滬深股共七個主流市場的券商， 其中德國與英國市場為富邦證券電子下單獨家，免開海外券商戶， 投資人可以透過全中文介面輕鬆投資全世界，投資人可以免臨櫃、 線上輕鬆加開複委託帳戶， 在富邦證券任一電子交易平台都可以交易海外股票，如：富邦e點通 、富邦e01、富邦e+(電腦版、手機版)；即日起至2020/ 12/31，只要是富邦證券複委託新戶或達成指定條件， 成交一筆海外股票或海外ETF免抽即送500元商品卡， 不分新舊戶成交一筆，還有機會把最新上市的iPhone 12 pro帶回家！交易次數越多中獎機率越高。了解更多：https ://www.fubon.com/securities/ hot_new/ostock_event/index. html ，以上活動詳細條件或若有相關問題請至富邦證券網站(www. fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588， 由專人提供解答及服務。