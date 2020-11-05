和逸&慕軒飯店 尾牙春酒專案

迎接歲末年終，和逸與慕軒飯店打造豐盛無比的尾牙春酒饗宴，為今年的辛勞和成果舉杯、迎接嶄新年度!和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館)與慕軒飯店自2020年11月1日~2021年3月31日分別規劃「尾牙春酒專案」，結合各飯店特色與用餐氛圍提供海陸全自助百匯、半自助式料理和中式桌菜等用餐型態，每人最低460元+10%起、桌菜8,000元+10%起，分別有9折優惠、飲品招待等回饋，滿足不同聚餐需求。

GUSTOSO餐廳超值歐陸排餐饗宴 紅白酒加價暢飲

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳即日起至2021年3月31日，推出全新尾牙春酒專案，價格比過往更親民，提供每位1,180元或1,380元+10%兩種價位選擇，半自助式套餐有主廚精心設計的歐陸主菜：8盎司頂級肋眼牛排、美國SRF極黑炭烤梅花豬、法式小羔羊或櫻桃鴨等主菜任選一，還能自由拿取海港直送的焗生蠔、生魚片、現烤披薩等二十幾種豐盛料理，每人加價300元紅、白酒無限暢飲，滿50-70人再享額外9折優惠！GUSTOSO義大利餐廳以低調沉穩風格搭配質感原木色傢俱，營造舒適用餐空間，坐落市中心位置更方便賓客往返，凡預訂尾牙春酒專案，免費提供投影機、麥克風設備及停車服務。訂位專線: 02-77269099

位於台北商業核心地段的和逸飯店·台北民生館及台北忠孝館，今年首度推出「海陸自助百匯尾牙春酒專案」，嚴選優質食材提供沙拉冷盤、湯品、現切火腿、結合鮮蝦、淡菜與時令螃蟹的海鮮吧，以及炭烤雞腿排、紅酒燉牛肉、德國豬腳等多種現烹美饌，搭配飲品和甜點。2020年12月1日~2021年3月31日不分平假日皆可預訂，每人1,000元起(30人成行)，滿額再加送精選酒款，讓員工盡情享用星級美味！訂位專線: 和逸飯店·台北民生館02-77063399/ 和逸飯店·台北忠孝館02-77253399

中西式佳餚佐高空美景 早鳥預訂再享9折

和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳將於2020年12月01日~2020年02月28日推出「高空尾牙春酒饗宴」，提供每桌10,000元+10%起的澎湃中式桌菜宴席，以及每人460元+10%起的超值西式半自助式套餐，精選主餐搭配自助沙拉吧吃到飽；或是每人800元+10%的全自助式百匯 (皆須達指定用餐人數)，數十道精緻冷盤、現切肉品、多國風味熱食、冰淇淋和精緻甜點飲品等一次享用。凡用餐前一個月付訂，再享9折優惠，滿80人以上享不加價全區包場，在高空美景包圍下，享受歡慶時刻! 訂位專線: 07-9756677

和逸飯店‧台南西門館即日起至2021年2月28日，推出「合意饗宴尾牙春酒專案」無論是象徵圓滿澎湃的中式桌菜8,000+10%起、每人600元+10%享用西式半自助式套餐，義式風味主餐任選搭配輕食自助吧，或全自助式宴席，數十種現烹料理、現切爐烤沙朗、開胃菜、時令海鮮等自由享用，每人800元+10%，還可依需求客製專屬餐點，提前30天預訂再享9折，以最佳美食與歡樂明亮的用餐空間宴請員工與客戶！訂位專線: 06-7026699