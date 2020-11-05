中華電信MOD 雙11聯手電商巨頭PChome首戰告捷

中華電信與電商巨頭PChome強強聯手迎戰雙11， 不僅獲得高度討論，今日(5日) 凌晨0點上架國產中衛口罩防疫生活組，一開賣立即被搶購一空， 即使在深夜時段也能出現結單熱潮，可見民眾對「驚爆雙11專區」 的高度支持。此次推出MOD平台購物， 透過多元的新型態電商網購服務全面提升客戶體驗， 同時成功為平台帶來巨大流量，後續天天破盤下殺商品， 包含日用品、美妝甚至家電，預期再度引發深夜秒殺完購熱潮， 掀起新型態電商購物風潮。

MOD與PChome強強聯手，推出多重優惠回饋客戶， 即日起客戶只需打開MOD遙控器按999即可透過QR Code進入MOD專屬限定賣場「驚爆雙11」。「 驚爆雙11專區」每日推出破盤下殺單品，包括Dyson吸塵機、 Nintendo Switch、AirPods Pro等各大品牌人氣商品，超值折扣超低價， 更同步推出MOD客戶專屬三重優惠：

第一重優惠「天天一日破盤下殺商品」 第二重優惠「天天放送獨家現折111元序號」1 第三重優惠「簽到再抽萬元P幣」2

中華電信MOD「驚爆雙11」，即日起至11月15日， 活動期間加碼推出限定包月精彩優惠方案， 客戶凡於活動期間按999進入包月訂購頁面，辦理年約月繳方案， 即可享有每月119元優惠價，加碼再送MOD看片金600元( 分6期贈送)；至Hami VideoAPP [會員專區] → [優惠兌換] 輸入優惠序號「PChome1111」， 即可免費收看電視館與影劇館11天，11/ 30前續訂閱電視館或影劇館，再享有月租費99元優惠； 中華電信網路門市完成新申辦MOD及自選餐或包月方案( 網路門市限定方案)，除可獲得1200 Hami Point(最多)，再加碼贈MOD看片金1200元( 分12期贈送)。