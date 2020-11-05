台匈教育合作　匈牙利每年將提供20名台灣學子獎學金

Daniel Lorincz（左起）、劉世忠、曾厚仁（照片來源：外交部提供） Daniel Lorincz（左起）、劉世忠、曾厚仁（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與匈牙利簽署教育合作備忘錄，兩國將提供獎學金讓台灣及匈牙利的學子赴對方國家進修。

外交部今（5）日發布新聞稿表示，我國駐匈牙利代表劉世忠與匈牙利駐台代表羅林（Daniel Lorincz）昨（4）日透過視訊方式完成簽署「台匈獎學金計畫合作瞭解備忘錄」。

根據協議，匈牙利政府自簽署日至2023年12月31日止，每年將提供20名獎學金名額，供台灣學生赴匈牙利大學攻讀學位學程。在匈牙利政府國家獎學金（Stipendium Hungaricum）架構下，這20個名額涵蓋學士（BA/BSc）、碩士（MA/MSc）、學碩士一貫（one-tier Master, OTM）與博士（PhD/DLA）學位，以及三至10個月的訓練計畫。

見證雙方簽署儀式的外交部政務次長曾厚仁則在活動中宣布，外交部將於明（2021）年起依據「台歐連結獎學金」計畫，提供30名匈牙利學生獎學金，來台灣學習華語文，以擴大鼓勵匈牙利學生來台交流，為台灣與匈牙利的連結增添新動能，並促進兩國的年輕一代彼此之間更多的瞭解和友誼。

外交部表示，台灣與匈牙利彼此提供獎學金，有助於促進雙邊高等教育合作及雙方人文交流，未來更可以投入兩國日益增長的投資貿易關係，進一步增進台灣與匈牙利的連結，也是台灣支持歐盟連結歐亞（EU Strategy on Connecting Europe and Asia）策略的具體行動。

關於匈牙利政府提供的獎學金，待後續細節包括各領域可申請進修的學程確定後，將陸續在匈牙利獎學金網站項下的「Stipendium Hungaricum」網頁公佈，有興趣的學生也可直接洽詢匈牙利在台貿易辦事處。