2020臺北國際創業週熱力登場不間斷

創業的道路充滿各種挑戰，能夠掌握市場趨勢，往往就是創業致勝關鍵。為了提供創業家們開拓創業視野、交流觀點並掌握關鍵，臺北市政府產業發展局將於11月17日至11月22日舉辦臺北國際創業週系列活動。活動精采多元，包含：創業台北國際接軌論壇、創業台北Demo Day、臺北市亮點企業頒獎典禮、Meet Taipei臺北新創館、POP UP ASIA亞洲手創展等五大活動，展現創業之都在各領域的進程，也邀請民眾一起走入臺北市的創業風景。

新冠病毒疫情蔓延全球，在公、私領域都改變了人們習以為常的步調，更彰顯數位創新及數位轉型在黑天鵝驟然降臨時的重要性。活動首日(11月17日)上午「創業台北國際接軌論壇」將於三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉行，特別邀請雲端技術及網路服務商、國際創投及人工智能研究單位的專家，分享趨勢數位創新及數位轉型趨勢及應用，剖析新創團隊如何利用創新優勢提前布局，在新常態中站穩腳步，奮力躍昇。

AWS解決方案架構團隊經理Nicolas Vautier曾在美協助各大銀行和對沖基金建立交易系統，在輔導企業數位創新及數位轉型上經驗豐富。論壇中他將揭露如何善用工具來高速轉型並尋找契機；Volker Heistermann與合夥人共同創立玉山創投，他同時也是APEC顧問，為英特爾、西門子以及亞太經濟合作組織啟動APEC加速器，推動21個國家多項併購交易。他將以「數位時代的衝擊」破題，分享對臺灣新創團隊在數位轉型領域的觀察；黃立安為Infinity Ventures(IVP)合夥人，專注於AI、IOT、網路科技、娛樂、遊戲內容領域，發掘具潛力的新創公司，主導M17、Pinkoi等著名投資案。他將從數據分析的角度切入，分享如何評估投資對象在數位創新領域的表現；郭昶甫醫生在國內首屈一指的長庚醫療人工智能核心實驗室擔任主任，致力發展AI醫療技術、協助影像判讀與改善醫病關係。AI技術被視為發展智慧醫療的重要助力，會中將以醫界觀點來談人工智慧的臨床醫學應用與發展歷程，探討醫療數位轉型未來的挑戰與商機。

下午「創業台北Demo Day」則由「臺北市創業團隊輔導計畫」6家數位醫療相關領域的新創團隊上台進行簡報評選，現場邀請20餘位創投代表、潛在投資人參與，給予新創團隊建議及媒合機會。緊接著11月19日於三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO也將舉辦臺北市亮點企業頒獎典禮，表揚透過「臺北市產業發展獎勵補助計畫」所扶植之新創亮眼成果，自104年至109年9月底本計畫共補助1,273件申請案，補助金額達17.6億，本年共選出8家亮點企業代表及8家具潛力企業代表，現場將安排獲獎企業展示創新技術、服務、產品與創業成果。

同時11月18日到11月21日的Meet Taipei臺北新創館及11月19日到11月22日的POP UP ASIA亞洲手創展，也將帶著創新優質的服務、技術及商品熱鬧登場，精采活動不間斷，歡迎創業圈的夥伴及各界好友一同共襄盛舉！想知道更多「2020臺北國際創業週」相關訊息，請上「2020臺北國際創業週」專區查詢。

