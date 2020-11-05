丹麥驚現變種新冠肺炎病毒　千萬頭水貂將被撲殺

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）隨著新冠肺炎第二波疫情襲向歐洲，全球仍投入大量精力在開發疫苗上，然而，此時丹麥卻在水貂身上發現一種變種的肺炎病毒，擔心這種新變種將會讓疫苗的成效不如預期。

丹麥是全世界最大的水貂製品出產國，每年生產多達1700萬件水貂皮草製品，而撐起這一切的是國內大量的水貂農場，其中最大的哥本哈根毛皮公司下面就有上千家丹麥農家替他提供原料，負責供應全球40%的水貂毛皮需求，這些產品大部分銷往中國、香港等地。

然而，政府的報告近日卻顯示，丹麥北部出現變種新冠肺炎病毒由水貂傳給人類的病例，這種新病毒會弱化人體製造抗體的能力，讓疫苗難以發揮作用

現階段，北部丹麥的783起人類病例中就有一半與水貂相關，且正以高速散播中，一個月的時間內，淪陷的農場就已經多達207間，這迫使丹麥政府必須介入管制水貂的飼育販售，以避免變種變毒大爆發後影響全世界。

事實上，這並不是第一次有國家在水貂身上發現新冠病毒的蹤跡，在此之前，西班牙已經撲殺了超過10萬支水貂，荷蘭撲殺的數量也不少，對於水貂皮草產業興盛的丹麥來說更不得馬虎，政府已宣布將撲殺全國1000間水貂農場中的1500萬隻水貂，數量遠勝於西班牙及荷蘭，預計要花費高達7.85億美元。

國際人道社歐洲分部(Humane Society International-Europe)指出，丹麥政府作出了必要且迅速的決策以保護丹麥人和全世界的安危，雖然上千萬隻水貂將因此失去性命，從動物福利的角度來看，這些皮草農夫將可以藉著這個機會，投向其他更人道、更永續的產業，不失為一個好消息。