杜絕菸害！台灣吸菸青少年有4成使用加味菸　國健署擬修法禁賣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國民健康署調查顯示，我國每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸，其中國中生就佔了近4成，為了避免讓加味菸品成為兒童青少年接觸菸品的入門磚，國健署擬修法修法全面禁止販售加味菸。

2017年，美國研究機構發現，超過八成以上的美國年輕人，開始嘗試的第一支菸，即為氣味明顯的加味菸品。大多數吸菸者是從兒童或青少年開始的，並未意識到吸菸的風險和尼古丁的成癮性，且許多年輕人也高估了自己晚年戒菸的能力。

而依據國健署108年青少年吸菸行為調查結果，我國每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9%、高中職42.3%；107年調查國中37.5%、高中職40.7%），與107年相比略微提升。

加味菸是菸商於菸草中添加不同口味，藉由降低菸嗆味來吸引青少年使用，進而對尼古丁產生成癮。依我國108年受理業者申報菸品資料統計發現，菸品香料(風味)添加物約有1,200餘種，最常被添加的前10種味道有：香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香。這些味道的來源，絕大多數都是與花果植物無關的化學(香精)物質。

此外，依據世界衛生組織(WHO)於2019年最新公布的研究顯示，菸草公司刻意在菸品中加入香料(風味)添加物以增加對消費者的吸引力，以減少這些菸品燃燒後的刺激性，增加消費者對於這些菸品的興趣，進而導致青少年認爲，帶香味的菸草產品 (水菸、小雪茄、電子煙…等)之健康危害比起沒有香味的紙(捲)菸來的更小。

目前已有39個國家制定菸品香料添加物管理政策，包括美國，加拿大，巴西，歐盟（28個成員國），和新加坡等國。國健署為保護青少年，免於被尼古丁操控未來，目前提出菸害防制法修正草案，增訂禁止加味菸品之規定(菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用之添加物)，同時也呼籲民眾支持菸害防制法修法禁用加味菸。