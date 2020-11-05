台灣移民署攜手高雄市韓人會 共推韓語學習提升服務能量

高雄市第一服務站頒贈感謝狀，表彰高雄市韓人會共同推動臺、韓文化交流及增進兩國人民情誼。 高雄市第一服務站頒贈感謝狀，表彰高雄市韓人會共同推動臺、韓文化交流及增進兩國人民情誼。

（台灣英文新聞/ 高雄綜合報導）移民署高雄市第一服務站為強化所屬人員的語言軟實力，並提升多元文化的服務能量，特別結合高雄市韓人會與高雄世宗學堂，開設為期23週免費的韓語教學及文化學習課程，吸引不少該站人員參加。

高雄市第一服務站主任徐志權特別在5日最後一堂課程中，邀請高雄市韓人會理事長姜榮華、高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬及講師金錦順共聚一堂，對他們不遺餘力推動臺、韓文化交流的努力，表達由衷的感謝。

旅居臺灣超過30年的金錦順講師，熟知臺、韓文化差異，她常用時事結合臺灣俚語來教授韓文，讓生硬的語文課程變得活潑有趣，更提高了學員上課的興趣。

張姓學員打趣地說，她發現許多韓語的發音跟閩南語的諧音很像，如「燒酒」、「派出所」、「感謝」、「化妝室」等詞語，經過金老師的活潑教學，讓韓語學習變得容易又好玩，因而語言功力大增。

張姓學員表示，某次在遊樂景點碰到一位韓籍外僑焦急地以韓語向她詢問「花姜係」，她馬上向他指引化妝室的方向，隨後該韓僑也不停向她說「扛商哈米達!」這次有趣的韓語交談經驗，讓她更有信心用韓語服務韓籍外僑。

尹桓鎬學堂長表示，高雄世宗學堂致力於韓語教學及韓國文化宣導，曾和高雄市政府警察局、高雄市立大同醫院、高雄捷運及多所學校合作推廣韓語教學，韓語課程分為初級、中級、高級和最高級等四級，當學員完成全部課程時會頒發世宗學堂的結業證書，以鼓勵大家繼續學習。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，語言是文化的載體，學習他國的語言，有助於瞭解多元文化。再次感謝高雄市韓人會與高雄世宗學堂的協助，以及金錦順講師無私的教授，讓該站同仁有機會學習韓文，並運用所學服務洽公民眾，讓民眾感受到移民署實踐「尊重多元、欣賞差異」的用心。