從業人員9項職能基準單元課程 為旅館產業人才培訓鋪路

為推廣旅宿業人才發展，交通部觀光局委託『中華觀光人力資源暨資訊發展學會』持續發展9個職能基準單元課程範本課程，以提供旅宿相關業者們參考設計用人標準與規劃訓練內容，及降低業者選才、育才、求才的成本，並藉以提供觀光相關科系之學校與培訓機構可據此進行課程規劃及調整，力促培訓對象之職業能力更貼近產業需求。

建置9項職能基準單元課程，是依據第一、二階段所建立的旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務專員等3項旅館基層從業人員職能基準，轉化為課程需求，採用三項職能基準中的職能內涵知識與技能部分重組選出旅宿業界最需要內容教學，經由兩輪專業問卷與專家會議後，一致決議認同優先發展本次的9項單元課程。在課程設計部分，必須符合STAR情境、任務、行動、結果或ADDIE分析、設計、發展、實施、評估的原則，課程目標為進行課程規劃時，能夠統整且熟悉相關法令，以確保課程設計符合旅宿業者及教育培訓機構訓練計畫可縮短訓用落差，達成訓用合一的目標。

中華旅館經理人協會方翠華理事長接受訪問時表示：『在全球旅遊暫停的時刻，觀光局能未雨綢繆規劃旅宿業職能基準引領旅宿業的方向，令旅館業者讚佩，職場學習課程規劃職能基準都是旅館業教育訓練重要的一環，期待9項職能基準單元課程符合旅館業界期待』。

觀光局表示，旅宿業職能導向課程不同於傳統教學，尤其重視評量，拋棄所謂紙筆測驗唯一方法，結合專業實務演練進行評量。本案未來發展完成的教材，將公開給旅宿相關公協會、培訓機構、學校等單位做為培訓使用，藉此彌補從業人員或學生的能力落差，並有效提升旅館服務品質。