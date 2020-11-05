提數位身分證3大問題 中研院學者盼暫緩換發

內政部目前正推動換發具晶片功能的第七代國民身分證，但其資安問題常引起外界討論，中研院法律學研究所資訊法中心提出政策建議書，提出3大問題籲暫緩晶片身分證換發。

內政部推動數位身分證政策，預計明年7月啟動全面換發作業，但資安問題常常引起外界關注，中研院法律學研究所資訊法中心也組成小組、提出數位時代下的國民身分證與身分識別政策建議書，日前公布於網站。

政策建議書提出數位身分證的3大問題，包含規劃中的晶片身分證將對台灣的自由民主體制帶來立即而重大威脅、現行條件下強制發行晶片身分證欠缺符合憲法的法制基礎以及與晶片身分證同步推動的跨機關業務資料共享與整體智慧政府計畫欠缺符合可課責性的設計與作法。

建議書提到，晶片身分證的資訊安全性嚴重不足，內政部目前只強調「晶片製造」上的安全，卻無視「晶片設計」、「晶片作業系統與應用程序開發」、「晶片寫入設備」、「資訊應用軟體」等均為外包，因此存在系統與軟體安全風險。

而晶片身分證的晶片設計、設備生產製造與應用軟體也存在嚴重國安風險，包含承包「晶片系統設計、空白晶片卡製造」與負責提供「晶片資料寫入設備」給中央印製廠的兩家國外廠商，疑似與中國安全部門存在合作關係。

建議書提到，「晶片模組設計」、「晶片作業系統及應用程序設計」、「資料寫入設備生產」都仍外包給和中國政府關係曖昧的國外廠商，其中存在後門或共用系統元件而產生的風險，並不因為晶圓本身由台積電生產而改變。此外，建議書也提到，數位化與晶片化增加人民被監控的風險、現行的法律包含資通安全法、電子簽章法、個資法等現行法均不足以因應數位化/晶片化後帶來的挑戰等。

建議書最後建議，政府應建立身分證晶片化與數位化的法制基礎、提供個人權利保障、立法確保晶片身分證的資安與國安以及建立跨機關資料交換與智慧政府的可課責性及社會信賴，且在解決上述問題之前，應立刻暫緩晶片身分證的換發。

數位時代下的國民身分證與身分識別政策建議書研議小組召集人為中研院法律學研究所研究員兼資訊法中心主任邱文聰，小組成員包含中研院內外學者。