打造迪士尼經典童話森林 台灣新北耶誕城6大絕美IG打卡點報你知

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）今年「2020新北歡樂耶誕城」適逢十週年紀念，為期52天，創下歷年最長活動時間。新北市政府精心打造6大「迪士尼公主童話森林」，森林更藏有「迪士尼公主 夢想成真舞會」主題快閃店，「迪士尼公主系列」週邊商品滿足所有人從小到大對童話的憧憬，感受迪士尼歡樂奇幻魔法。

新北市政府表示，今年首次以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，充滿迪士尼風味的耶誕佳節。在萬坪公園呈現的「迪士尼公主的童話森林」童話城堡、公主系列裝置，6大經典場景成就史上最夢幻的美拍景點。

第一站：童話城堡

「迪士尼公主的童話森林」於萬坪公園九曲橋前打造4米高經典藍白色調「童話城堡」，華麗金色燈海與公主皇冠造型點綴，穿越這座魔法拱門，就能一探迪士尼公主的夢幻世界！

第二站：美女與野獸 玫瑰心願

和充滿勇氣、善良與智慧的貝兒浪漫共舞！「美女與野獸」的場景夜晚來看更華麗！刻畫著經典故事的情節，勾起你最美好的回憶！

第三站：長髮公主 希望高塔

自由奔放、純真活潑，對未知世界充滿好奇心的小公主們怎能不和閃耀璀璨光芒的「長髮公主 - 樂佩」歡慶耶誕節？一起在高塔外的繽紛花園裡，仰望漫遍天空的美麗星火，和俏皮可愛的帕斯卡合影！

長髮公主 希望高塔（圖/ 新北市政府）

第四站：小美人魚 海洋樂曲

跟著「小美人魚 - 愛麗兒、小比目魚、賽巴斯汀」一起來場海底音樂會，大聲地歡唱耶誕歌曲！在礁石中與珊瑚、小丑魚嬉戲，和海草、海馬一起開心共舞，讓所有煩惱隨著樂曲消失吧！

小美人魚 海洋樂曲（圖/ 新北市政府）

第五站：阿拉丁 奇蹟之都

和充滿活力又崇尚自由的「茉莉公主」、調皮搗蛋的「阿布」一起進入充滿夢幻異國色彩的奇蹟之都，在閃耀星空下也別忘了和一旁俏皮的神燈精靈，許下三個耶誕心願！

阿拉丁 奇蹟之都（圖/ 新北市政府）

第六站：白雪公主 夢幻森林

美麗的「白雪公主」和可愛療癒的動物們在森林裡等著你一起遊玩，在森林裡開心地唱著一首首耶誕歌曲！這次精心安排人物與動物、場景的互動，讓你重回浪漫故事中最美麗、動容的時刻。

白雪公主 夢幻森林（圖/ 新北市政府）

走進「迪士尼公主的童話森林」除了可以一起感受最浪漫的魔法世界，森林深處更藏有「迪士尼公主 夢想成真舞會」主題快閃店，更多隱藏版公主打卡點等你來拍！主題快閃店中有上千種週邊商品滿足童話憧憬，集結了滿滿「迪士尼公主系列」週邊商品，從娃娃、化妝包、萬用包，到生活用品、卡夾、文具等等！

甚至還有超可愛的化妝用具和美妝用品等，包括「愛麗兒、貝兒、仙度瑞拉、樂佩、茉莉、白雪公主」等重點角色通通有，無論對哪個公主童話故事充滿憧憬，在這裡每一個人都會能一圓心中公主夢！

此外，市民廣場所打造的「小木偶皮諾丘的家」是以木匠「蓋比特」先生的家作為設計藍圖，打造3米高經典掛鐘，跟著「皮諾丘、蟋蟀-吉明尼」一起踏上耶誕冒險旅程，「小木偶皮諾丘的家」主題快閃店11/13-11/30更獨家推出「迪士尼夢想禮包」，各種經典迪士尼角色值得期待，2020耶誕節最夯交換禮物就在新北歡樂耶誕城！

新北市政府呼籲，民眾來耶誕城玩記得全程配戴口罩，保護自己也保護他人。