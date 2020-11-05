路易莎咖啡循環杯 X 創新四分之一磅豆時尚包裝輕巧上市

精品平價咖啡第一品牌路易莎致力於咖啡循環經濟，善盡企業社會責任，過去就將咖啡麻布袋結合公益，今年再掀綠色革命新突破，將路易莎的咖啡渣回收製成天然質感「咖啡循環杯」，今年11月起陸續取代原本的門市內用杯，成為台灣、甚至是全球咖啡業的創舉。

路易莎一直秉持環保愛地球的理念推廣咖啡文化，門市裝潢或家具常常可見進口咖啡豆的棧板；裝咖啡豆的麻布袋也捐給蘆葦女力基金會，縫製成兼具藝術風格的一杯袋，並將其收入全捐出幫助受暴婦女就業，同時減少紙杯套、塑膠袋的使用；今年利用咖啡渣製作門市內用杯，咖啡循環經濟的概念也更趨完整。

路易莎咖啡循環杯(500ml)的杯身，使用咖啡渣、天然竹纖維混合製作，並利用植物萃取物取代塑料黏合，百分之百天然、生物可分解，透過專利熱壓技術塑形混色，帶有天然紋理，手感光滑溫潤，且零塑膠、不含BPA！食用級矽膠杯蓋具彈性，粗細吸管不受限制，可卸式杯塞與寬大杯口讓清洗更方便。為邀粉絲們加入支持咖啡循環經濟、友善地球環境，黑卡會員購買咖啡循環杯獨享6折優惠價$426（定價$710）！

除此之外，路易莎為了讓消費者能夠以平易的價格，享受到更多風味的咖啡，創新推出時尚輕巧的四分之一磅豆包裝，嚴選全球頂級莊園的單品咖啡豆，共8款熱銷精品咖啡風味，滿足想多嚐鮮、喜愛變換口味的粉絲們，四分之一磅與半磅咖啡豆全系列皆有75折黑卡優惠，用親切的價格就能品嚐精品咖啡，路易莎也是台灣第一個推出四分之一磅豆時尚輕巧包裝的咖啡品牌。

路易莎全新時尚輕巧裝四分之一磅豆，每包定價從$175起，黑卡75折優惠後售價僅$132，即可享受來自世界的精品咖啡豆，口味選擇包括私房系列「巴拿馬藝伎 日曬（定價$660）」、「百年冠軍莊園 巴拿馬日曬（定價$350）」、「三連霸古吉罕貝拉 非洲紅酒厭氧處理（定價$335）」、「薩爾瓦多 國寶豆種 Pacamara（定價$305）」；精品系列「完美日曬耶加雪菲 G1（定價$265）」、「水洗耶加雪菲 科契爾 G1（定價$185）」、「肯亞 精選小農（定價$185）」、「曼巴（定價$175）」。

另一方面，路易莎創新推出時尚輕巧裝四分之一磅豆，也是基於「減少浪費、享受更多風味」。愈來愈多人享受現磨、現煮咖啡的時光，但一般市面普遍都是販售1/2磅、甚至1磅的咖啡豆；與其喝不完就丟棄，或每天總為了消耗掉單種口味的咖啡才喝，路易莎新輕裝四分之一磅豆，不僅再重申對美好咖啡生活的堅持，未來仍會從消費者需求出發，推出更多讓人耳目一新的產品。