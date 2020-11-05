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終結單身！臺虎精釀光棍節絕配組合　經典調酒啤酒台灣超商上市

臺虎精釀1111光棍節絕配組合：「寂寞西多」及「柯夢脫單」，品牌希望都會男女在品嘗回甘的寂寞時，也能一舉順利脫單。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/05 14:37
臺虎1111光棍節推出絕配組合(圖/臺虎精釀)

臺虎1111光棍節推出絕配組合(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 臺虎精釀1111光棍節絕配組合：「寂寞西多」及「柯夢脫單」，品牌希望都會男女在品嘗回甘的寂寞時，也能一舉順利脫單。

臺虎精釀9.99調啤系推出新產品「寂寞西多 Lonely Mojito」，靈感來自經典調酒Mojito將薄荷與青檸檬融入天然發酵的9.99%高濃度酒體，尾韻則以微微的烏龍茶香回甘點綴，更搶在1111光棍節前夕加碼2019年爆紅的「柯夢脫單」，即日起陸續在全台7-ELEVEN上市，單瓶建議售價99元，預祝酒友們脫單順利不寂寞。


寂寞西多 Lonely Mojito(圖/臺虎精釀)

臺虎表示，經典調酒Mojito相傳是20世紀中大文豪海明威最愛的酒款之一，在今(2020)年6月天王周杰倫甚至打造一首《Mojito》席捲整個華人圈造成轟動，可見Mojito的調酒地位如此崇高。而酒友們常提到：「口裡喝著酒，品的卻是寂寞」也成了臺虎團隊命名的靈感來源，同時藉著《老人與海》中的一句話：「一個人可以被毀滅，但是不能被打敗」想傳遞出「喝掉寂寞吧，但不能被寂寞打敗啊！」的意涵，鼓舞大家克服寂寞並享受，才是品飲啤酒最大的樂趣。

臺虎的「寂寞西多 Lonely Mojito」酒款除了基本的檸檬與薄荷草本香氣及酸甜感，還多了些許的烏龍茶香在咽喉處回甘，正是該酒款的特色，推薦加入冰塊飲用，增添在家品酒的便利性，倒入杯中散發出清新的酸甜風味，極致冰爽酒體及帶有麥芽香氣的尾韻一同滑入喉嚨，更是暢快享受！

2019年10月首次現身的「柯夢脫單Sex And The Cosmopolitan」一上市就成了眾多單身男女飲酒首選，不到一個月內即火速搶購完畢，以經典調酒柯夢波丹發想，也是影集《慾望城市》女主角凱莉的最愛。玫瑰色的酒液、蔓越莓的酸甜，還帶有檸檬、柑橘鮮明的餘韻，除此之外酒體的滑順口感、9.99%高酒精濃度的後勁也使人沈醉，正是受到喜愛的最大原因。


柯夢脫單Sex And The Cosmopolitan(圖/臺虎精釀)
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