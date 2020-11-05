台斐經濟聯席視訊會議　促進兩國民間經貿合作

中華民國國際經濟合作協會(簡稱國經協會)與南非商工總會(SACCI)4日在台北召開「第三屆台斐經濟聯席會議」，會中針對南非之經貿情勢及產業發展進行探討，以產業交流為核心共創企業廠商溝通平台，促進兩國間經貿及投資往來關係。

本屆會議由本會孫杰夫副理事長及南非商工總會(SACCI) Mtho Xulu共同主持，外交部國際合作及經濟事務司邱陳煜副司長擔任貴賓蒞會致詞。臺方約七十位出席，斐方在線上約五十名產業人士，總計120位出席。

本屆會議特別邀請南非駐台代表麥哲培代表就南非投資環境及獎勵投資措施進行介紹；另就「資通訊業」、「食品加工機械業」、「醫療產業」及「小農機械業」等產業分別進行討論，邀請工研院產業科技國際策略發展所楊瑞臨總監、安口食品機械股份有限公司歐陽禹董事長、杏醫有限公司黃華民董事長、台灣農業機械暨資材協會王岱淇秘書長講述台灣在相關產業的發展與南非合作契機。

國經協會於2000年成立至今，致力於促進台灣及各友好國家間的經貿交流合作。目前已與全球98個國家之151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上之民間雙邊經濟合作會議。去年Mtho Xulu會長與本會簽署合作備忘錄，奠定合作基礎。SACCI為南非全國性商工總會組織，會員包含南非各省工商協會、地方性組織、各產業協會、大型企業、中小企業等逾2萬家。

國經協會與南非商工總會共同舉辦之台斐經濟合作會議，係促進兩國企業界溝通交流之重要平台。此次經濟聯席會議，盼透過南非駐台代表南非經貿概況介紹，佐以雙方產業界之意見交流，在疫情未平息的時刻，雙方進行產業商機交流，促進兩國民間經貿合作。