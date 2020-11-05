知名米其林餐廳RAW迎賓禮　祕魯精品可可台灣超商第二件六折　

秘魯品牌可可之源可於全台7-ELEVEN超商買的到囉!(圖/Cacaosuyo) 秘魯品牌可可之源可於全台7-ELEVEN超商買的到囉!(圖/Cacaosuyo)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 巧克力界奧斯卡影帝影后來台！秘魯巧克力「可可之源」曾被米其林餐廳RAW相中為迎賓禮，現進攻全台7-ELEVEN超商，不用出國也可以吃到南美洲風情。

被譽為精品巧克力的秘魯品牌可可之源(Cacaosuyo)於去年(2019)與台灣知名米其林餐廳RAW合作，為其贈送受邀嘉賓的精緻禮物，從2014年到2020年勇奪具有「巧克力界奧斯卡」之譽的「世界巧克力大賽」共119獎項殊榮。

創辦人Samir Giha Cacaosuyo的名字取自於印加語，意即「可可之地」，創辦人對於巧克力品質有極高的要求，他會將發現的可可品種帶回實驗室、仔細比對品種的差別、檢測基因、分析類別後，才會判定其風味特徵，進而排除掉劣質且品種不純的可可豆，以確保所有的巧克力成品皆能完美展現產地風味。



PIURA SELECT 皮烏拉70%黑巧克力(圖/Cacaosuyo)



CUZCO 庫斯科80%黑巧克力(圖/Cacaosuyo)

此次在秘魯駐台北商務辦事處協助下，自即日起可可之源巧克力可於全台7-ELEVEN超商買的到，引進兩款Cacaosuyo可可之源巧克力之代表作：【PIURA SELECT 皮烏拉70%黑巧克力】及【CUZCO 庫斯科80%黑巧克力】。

【PIURA SELECT 皮烏拉70%黑巧克力】2019-2020年連續蟬聯年世界巧克力大賽美洲地區之金獎，並被封認為白寶石可可，其白色可可的來源地為皮屋拉河谷，產出地球上最稀有的白化可可。此款巧克力帶有堅果和柑橘風味，層次豐富，已成為全球最受好評的可可豆之一。

【CUZCO 庫斯科80%黑巧克力】則是被公認為秘魯的頂級可可豆之一，其巧克力香氣豐富，整體花香突出，伴隨濃郁堅果香氣，並帶有水果清新感，主要是來自於其產地是庫斯科，座落於Huatanay谷中，被安地斯山派環繞著。

銷售通路：全台7-ELEVEN統一超商

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