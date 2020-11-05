〈時評〉台灣威權兩蔣塑像 民進黨政府別讓轉型正義功虧一簣

根據促轉會的統計，兩蔣塑像「威權象徵」的處置最新進度，目前已完成或同意處置者，只占23%，其中，中央政府已處理的比率還低於地方政府，絕大多數更這部分是來自於教育部與國防部，顯示民進黨政府在這方面仍須更加努力，才能讓各界正視歷史的遺緒。

扣除慈湖紀念公園的兩蔣塑像外，根據統計，位於全國公共空間的威權象徵共1542處，截至目前為止，已完成處置與同意處置者合計360處，比率為23%。再仔細分類，中央機關的威權象徵數量有575處，已處置暨同意處置數63處、比率占11%；在地方政府所轄的威權象徵數量有967處，已處置暨同意處置數297處、比率占31%。

中央政府處置處進緩慢，以國防部的260處全數未處理占大宗，其次是教育部的155處、只處置5處，排名第三的退輔會部分總計有66處，現在也僅處理了1處。

造成這樣的結果，與部會首長態度和文化有關，像國防部長嚴德發就說，先總統蔣公對國軍而言，是國民革命軍之父，有一定歷史背景，國防部仍建議國軍因歷史背景不同，希望能作考量。退輔會主委馮世寬也說，身為政務官，無法反對政策，但在政策推行時，輔會立場國防部完全一致，銅像不可隨便挖走、打破，他並不贊成促轉會的做法。

至於教育部方面，是以補助方式給各級學校提出的處置方案，但原則上仍是尊重各校自主，致使成效不彰。

其實，各部會有自身考量，情有可原，但促轉會透過法源依據，要求處置兩蔣塑像，目的是希望去除昔日權威，讓社會對歷史有更全面、多元化的詮釋，如今，不論國防部、退輔會和教育部並未強力執行這些法令，顯見也是對轉型正義的內涵未能全面理解。

根據促轉條例的規定，促轉會目前運作只暫訂到明年5月，若是各部會無法配合，促轉工作勢必會將功虧一簣，這項歷史的遺緒也將繼續困擾台灣，民進黨政府應該強力要求各機關首長，並且將這項任務列為各部會重要考核指標，避免每年都在檢討同樣事項。

（作者李平華，資深媒體人）