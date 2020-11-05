【才華大爆發？】越南失聯移工當醫美密醫 服務太好連台灣人都慕名而來

（台灣英文新聞/ 桃園綜合報導）移民署桃園市專勤隊獲報，有越南籍女子在臉書平臺直播醫美手術，1日前往整形工作室發動搜索，當場查獲越南籍密醫鄭姓女子正在為客人從事非法醫療行為，現場及住家並查扣大批韓國知名溶脂及臉部雕塑藥品、手術刀及針筒等醫療用品，估計不法獲利高達數佰萬元。

桃園市專勤隊今年8月，接獲民眾匿名檢舉越南籍鄭姓女子在桃園車站附近從事非法醫療美容，該隊遂循線找出曾接受注射臉部雕塑的印尼籍女移工。

她表示，自己追蹤臉書上發現鄭女從事醫美手術的手法俐落，誤以為是真的醫師，故藉由臉書聯繫並預約面雕注射，1c.c.收費新臺幣5,000元，但查鄭女以移工身分來臺，不可能取得合法醫師資格，認定此行為顯然觸法，遂報請桃園地檢署擴大偵辦。

移工變身當醫美 微整手術樣樣來（圖/ 移民署桃園市專勤隊）

桃園市專勤隊調查發現，年僅25歲的鄭姓越南籍女移工在家鄉即有從事醫美微整手術的經驗，自107年起在桃園火車站附近向理髮廳分租一處小角落，以預約的方式從事微整手術賺取外快，從簡單的豐唇、割雙眼皮、縫合式酒窩到施打臉部雕塑及溶脂針等醫美手術皆難不倒她。

鄭女孩透過臉書直播手術過程，張貼微整前後對比照片等方式進行宣傳，並以低廉的收費在越南籍移工界享有盛名，甚至連印尼籍移工及部分國人都慕名而來，有時還專程南下替客人服務。

移民署在蒐證齊全後，經檢察官同意向臺灣桃園地方法院聲請搜索票核准，即會同桃園市政府衛生局人員前往鄭女的工作室及住處執行搜索，當場扣得來源不明的溶脂及臉部雕塑注射藥品、針筒及手術刀等證物，並逮捕鄭女到案說明，全案將依違反醫師法及偽造文書等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

移民署呼籲在臺的移工切勿接受無合法醫師資格的密醫進行美容手術，以避免在遇有醫療糾紛時，致自身健康受損而求償無門，民眾如有發現外來人口從事非法活動或工作，可以記錄發現時間、處所及案情，向專勤隊檢舉。