以食物喻異鄉人感受 台北市首創移工文學徵文、結果出爐

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台北市勞動力重建運用處辦理詩文徵文活動，由國人的視角描述他們見到的移工，本次徵文活動共吸引各路好手200餘篇稿件投稿，最終由許鐘尹的詩作「關於一些香草及其他」及曾稔育的散文「手尾錢」奪得首獎。

全國移工人數突破70萬人，移工在國人生活中隨處可見，台北市社區巷弄中更常見移工與老人相伴。

台北市重建處邀請各界名師擔任本次評審，從200多篇作品中，挑選出詩作與散文各15篇入選作品，書寫的內容十分多元，展現國人對移工處境的觀察的多樣性，受到評審高度肯定。

台北市重建處表示，許多作者都以食物料理或植物來描寫人在異鄉的感受，如奪得首獎的「關於一些香草及其他」用照顧一方香草花園的角度，看似輕描淡寫卻湧出深厚的情感。

另如「安康越南街」詩作以越南街的景象勾勒出鄉愁，「親愛的阿娣」詩作則用印尼炒麵的辣味逼出的眼淚，暗喻移工對家人的想念；「獨處練習」詩作則用一個人吃雞湯的情景，寫出「獨處，也是團圓」的異鄉孤獨。

其次，臺北街頭的外籍看護工也是創作的主要題材，「推」、「南洋的菩薩」、「公園和你瞕孔裏的汪洋」詩作都是以公園裏推著輪椅的長輩與移工開始書寫。

而在臺灣生活適應的點滴，在作者筆下有温暖也有傷感，如「遺忘的對話」中寫到「在新的家，沒有一本書可以跟你對話」；「日子」一文中寫出「載著夢想繞著這座島嶼轉動，卻沒有一站是家」。「那些你不知道但她都知道的事」更是道盡移工與長輩相依為伴的家庭處境，十分動人。

散文作品則用較長的篇幅，描寫了國人家庭與移工相處的點滴，作者從不同觀察者的角度切入，如首獎「手尾錢」一文，用小孩的眼光，似天真無知的看著移工為往生的阿公流淚，又或是年輕家人，想認識照顧阿公的移工，卻又覺得難以開啟對話；還有大樓林立的社區中，定時出來放風的移工與老人，開啟的3點半下午茶時光。

作者們用不同的身分，記載了在臺移工和臺灣社會的互動，每篇作品都值得再三品讀。

本次得獎及入圍作品將於近期全文發布於「東南亞故事派對」活動網站，讓民眾細細品味，未來並將籌辦座談會，讓民眾與作者有進一步的對話。