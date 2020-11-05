【美國總統大選】川普擴大司法戰 傳將要求威斯康辛州重新計票

( 台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）拜登入主白宮門票僅數票之隔，美國總統川普陣營轉打司法戰，繼賓州、密西根州之後，將於喬治亞州提出訴訟，尋求暫停計票作業冀望翻轉結果。

4日計票過程中，現任共和黨籍總統川普與民主黨對手拜登不斷拉鋸，拜登多居領先。截至台北時間5日上午9點，美聯社的預測顯示拜登累計選舉人票為264張（先計入密西根州），領先川普的214張，距離當選門檻270張僅六票之隔，但路透社及CNN預測較保守，分別是243對214，及253對213張。

川普4日不斷在官方推特上暗示投票與計票過程有瑕疵，美聯社報導，川普陣營要求最高法院介入賓州的計票，裁決是否應採納大選日後三天內才送達的不在籍投票。最高法院仍在考慮是否受理此案。川普目前雖在賓州取得領先，但隨著郵寄投票持續抵達與計算，領先幅度正不斷縮小中，皆令川普陣營緊張不已。

美聯社報導，川普陣營也可能會宣布要求目前拜登領先的威斯康辛州重新計票，指數個郡有疑似舞弊情事。

面對川普陣營的司法戰尋求暫停計票，拜登的競選團隊經理回擊，律師團隨時候戰。拜登更抨擊：「沒有人可以這樣踐踏民主，現在不行，以後也不行。」

目前美國各地的投開票所仍持續計票作業中。與往年不同的是，今年郵寄投票比例特別高，大約占2016年總投票數的74%左右，可能與選民擔心外出排隊投票會暴露自己於武漢肺炎（新冠肺炎）感染風險中有關。至少有1.04億美國選民在大選日前就投下選票，無論是親赴投開票所或是透過郵寄的方式進行。

根據往年大選經驗，郵寄投票統計要耗上數日才能完成，而由於今年候選人勢均力敵，投票結果正式公布恐怕需要比以往更長時間。