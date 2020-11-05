氣象局5日發布颱風「閃電」海上警報　週五對台灣影響最大

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今（5）日上午8點30分發布颱風「閃電」（ATSANI）海上警報，主要雨區分布在台灣北部及東半部地區，尤其台東地區及恆春半島可能會有局部性大雨；由於路徑還是有一些不確定性，是否會發布陸警仍待觀察。

中央氣象局今天上午8時30分發布第20號颱風「閃電」海上颱風警報。「閃電」中心目前在中心位置在北緯 19.9 度，東經 127.0 度，即在鵝鑾鼻的東南東方約 670 公里之處，向西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。

彭啟明博士今早在天氣風險WeatherRisk發文預測，颱風「閃電」預期走得很快，週五通過台灣南端的巴士海峽，週六就會遠離，由於週日開始東北風增強，冷空氣南下，會較不利於颱風的發展，週六日期間會顯著的減弱，將會往南海方向，台灣西南方逐漸消散減弱。

彭啟明博士表示，今天白天台灣各地的天氣並沒有太大的變化，不過下半天到晚上開始，閃電颱風的外圍環流將會逐步接近，東半部到東北部就會有些短暫雨勢，週五是這波影響最多的時間，預計恆春半島到台東花蓮都會有局部大雨或較大雨勢，北部及南部也有短暫陣雨，中部影響較小。

到了週六颱風遠離也減弱，外圍環流影響減小，東半部及南部仍偶有短暫陣雨。而週六深夜到週日開始，北方有波冷鋒南下，配合上東北風，北部東北部到東半部降雨將會增多，尤其迎風面的北海岸到宜蘭花蓮，會有顯著降雨，新竹桃園以北也會陰沉偶陣雨，也會感受到明顯涼意。