台灣LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站　觀光局鼓勵自行車選手打破紀錄

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由交通部觀光局大鵬灣國家風景管理處和台灣鐵人公司共同主辦，充滿在地特色的「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5-6日舉辦， 今年吸引23國約1, 600名選手報名參加。主辦單位鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限！

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川表示， 大鵬灣是全台唯一的單口囊狀潟湖，有風無浪、 除了適合從事水上活動，再搭配風景優美的環灣自行車道， 綜合以上兩大優勢， 舉辦國際性帆船生活節及自行車活動得成為大鵬灣的品牌、 型塑大鵬灣區成為海洋休閒度假園地， 另外再結合地方創生及農漁特產展售，推動地方深度旅遊品牌。

對於各運動項目的舉辦地點，觀光局表示，游泳將在帆船基地進行，自行車賽事則封閉國道南州大鵬灣段及環灣道路， 讓選手享受極速騎乘的樂趣，路跑賽段則在環灣道路進行， 而終點則設立在新落成的「濱灣之心」， 可飽覽秀麗的鵬灣跨海大橋、大鵬灣的潟湖、濕地生態景觀， 賽後也將提供當地特色美食，以及提供可回收餐具租借， 讓完賽選手品嚐在地好滋味之餘也能為環保盡一份心力。

今年的賽事將有23國約1,600名鐵人好手參賽， 包括「3屆全運會鐵人三項冠軍」 張團畯、「2020 KOM 台灣自行車登山王挑戰女子冠軍」郭家齊、「 首位進軍東京奧運測試賽鐵人國手」張綺文都會參加。除了台灣選手之外， 日籍選手「日本人歐吉桑」下坂泰生， 透過不同國籍選手的參賽體驗， 發揮以運動推廣國際觀光的最大效益。

這次的賽事還設置LAVAKIDS小鐵人賽事， 結合在地業者安排獨木舟以及紅樹林濕地生態體驗， 並同時欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀， 讓所有來參與鐵人三項賽的朋友們有更多元化的體驗感受。

延續去年設立「自行車賽道破紀錄獎」，觀光局表示，只要51. 5KM標鐵組(游泳1.5公里、自行車40公里及跑步10公里) 能在2小時30分內完賽， 並打破2019年LAVA大鵬灣站由謝育宏寫下的自行車賽道紀錄 55 分 29 秒，大會就送出Profile Design 高級碳纖輪組乙組！若有兩位以上破紀錄，取最速者送出乙台，鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限。在接力組部分則增設了「賽道最速獎」，希望鼓勵「游泳」、「 自行車」、「跑步」各單項傑出的運動選手， 有一天也能朝著獨立完成鐵人三項賽事邁進！