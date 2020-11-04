台灣電影《孤味》試映票房破百萬　放下很難，心結該如何解開？

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)《孤味》集結台灣黃金陣容，只為講述再平凡不過的家事，在未正式上映前已開出400萬票房佳績，幽默詮釋正宮與小三一起幫心愛的「死男人」辦喪事，直搗家家家那本難念的經，賺人熱淚也帶來歡笑，將於11月6日上映。

「每個人都希望被了解，我們也要去了解他人」- 許承傑



《孤味》劇照(圖/電影公司)

許承傑導演電影《孤味》講述平凡家庭不平凡的故事，曾代表美國紐約大學以短片形式入圍學生奧斯卡，歷時3年籌備，預算4000萬，耗時40天拍攝，由國民阿嬤陳淑芳、「鋼鐵V」徐若瑄、金馬影后謝盈萱領銜主演，入選東京國際影展及香港電影節，更強勢入圍2020金馬影展6項大獎。延伸閱讀：有洋蔥！台灣電影《孤味》三代女性共解心結展笑顏 超強卡司預告釋出網友秒飆淚

《孤味》代表每個人在專心完成某件事時，多少都會品嚐到的孤獨滋味，片中由陳淑芳飾演的林秀英，是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫離家後獨自扶養三個女兒。對她而言，好好做好一道菜養活全家，就是她畢生信仰，也如同多數女人，希望當一個太太帶給家人幸福，但當多年不見的先生突然出現，只剩遺體跟他在外面的情人「回家」時，她的世界劇烈的動搖了。



陳淑芳飾演的林秀英，在老公離家後獨立靠著賣蝦捲扶養小孩長大(圖/電影公司)

《孤味》改編導演許承傑個人真實經驗，小時候看見阿嬤跟陪伴阿公最後的情人一起辦葬禮，這樣和諧的衝突讓他印象深刻，結合了阿嬤的孤單跟自己對理想的堅持，「把一件事做好，稍微孤單點也沒關係。」許承傑說。

電影的英文名「Little Big Women」則透露另一端倪，東京影展日本片商更將其取名為「脆弱又堅強的女性」，許承傑說，無論大大小小的女性中，小女人或許有大女人的一面，反之亦然，社會給女性許多稱謂，像是媽媽、姐姐、老婆等，電影想探討的是這些既定稱謂以外女性的面貌。

許承傑說，製作這部很家庭的故事，是想把最日常、大家最有共感的那一面呈現出來，希望對家人有更多理解，不需要很大愛去體諒旁人，家中是非不是最重要的，多點理解才是最重要的，去理解行為背後的原因，不用去辨別對錯。

自己的心結自己解，轉念後世界都變了



三姊妹左起：大女兒阿青、小女兒佳佳、二女兒阿瑜(圖/電影公司)

透過大老婆林秀英、大女兒阿青（謝盈萱 飾）、二女兒阿瑜（徐若瑄 飾）、小女兒佳佳（孫可芳 飾）、以及丈夫情人（丁寧 飾），電影中的女性角色如同世界縮影，觀眾也在每位女性身上，看到自己的不同面貌，並在別人的故事中，看見自己的心事。

電影雖然著重在上一代的感情，但片中十分吸睛的還有三個女兒的鮮明個性，阿青的故作輕鬆，阿瑜的能幹強勢，或心軟天真的小女兒，其為綜合導演及製片等對於周遭女性的觀察，透過角色的編排，從不同角度如實反映童年時期父母各階段的相處狀況。

對長女阿青來說，小時候父母感情還甜蜜，她也因而較無憂無慮，長大後成為舞蹈家，散發一種隨性毫不在乎的感覺，甚至吊兒啷噹態度常被母親認為「簡直和父親一個樣」，但或許那是她懷念父親跟安慰母親的偽裝，如同許多人面對的棘手課題，有時候面對最親的人，內心的話反而卻說不開，許多誤會也就慢慢醞釀成災。

角逐金馬影后的淑芳阿姨飾演的林秀英則有如刺蝟，標準的刀子嘴豆腐心，寧願拚個你死我活也不願認輸，最後卻選擇顧全大局看似委屈的「讓位」，只圖個圓滿的結束，這些也是在家人的陪伴下，自己解開心結後的轉念看開，終於向過去怨懟告別的她，雖年紀已大但迎接新的人生永不嫌晚。

放下真的很重要嗎？



淑芳阿姨（左）與「佛系小三」丁寧(圖/電影公司)

許承傑表示，大家都常勸別人要放下，可是放下很難，沒有人有權利叫別人放下，因為你不知道對方經歷過什麼事，這部電影不是勸大家要放下，而是多點同理心感受對方；最常聽到的觀影回饋是：「我們家也這樣！」代表大家可能有相似經歷，只是故事沒有被好好訴說，每個人都會有不同情緒投射到各角色身上。

特別的是，此次出任監製跟飾演女強人阿瑜的徐若瑄，因為劇本憶起過世的父親產生共鳴，爽快的答應加入演出行列，更力邀多位明星打造超強卡司，許承傑透露，許多朋友在看完電影後，感謝他沒有把「女強人」的下場寫得很慘，引起意外的迴響。

每個人在不同的人生階段，對於孤獨有不同的體會，《孤味》也因此值得回味，雖然故事圍繞在辦喪事，但色彩鮮豔節奏明快，加入導演獨特的幽默感衍生不少笑料，讓觀眾笑中帶淚且回味再三， 10月30日至11月01日的口碑試映已開出近400萬的好成績，將於11月6日全台正式上映。



《孤味》預告（影/Youtube）