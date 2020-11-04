談美國大選　蔡英文：「尊重美國人民最後的選擇」、持續爭取兩黨對台灣支持

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（4）日以民主進步黨黨主席身分表示，無論美國大選結果為何，民進黨都將持續與美國民主黨及共和黨往來，並爭取對台灣的支持。

民進黨今日下午舉行中常會，會中蔡英文針對美國總統大選發表談話，並由民進黨發言人謝佩芬會後轉述。

蔡英文表示，長期以來，民進黨跟美國兩黨都有交往，民進黨2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨，無論執政還是在野，民進黨都和美國兩個主要政黨有交往經驗，這樣的來往不僅限於行政部門，也和國會、智庫等有密切往來。

蔡英文指出，「我們做為民主國家很清楚民主的真諦，也尊重美國人民最後的選擇。當然，我們也會全力爭取美國主流民意的支持；現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，我們會持續深化這樣的支持趨勢。」

蔡英文提及，過去一段時間，美國國會通過諸多友台法案，甚至於前陣子參議院跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署（USTR），希望促成台美雙邊貿易協定（BTA），「這些台美關係的進展，都需要跨黨派的支持，這也顯示了支持台灣，是美國的主流民意。」

蔡英文表示，台灣強化自我防衛能力的決心也受到美國兩黨的支持，因此自2017年以來，美國政府已經批准10次對台軍售案，「這也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變。」

蔡英文表示，這一次美國選舉，兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少，「未來，我們會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。」

提及美豬、美牛進口議題，蔡英文則呼籲朝野「共同面對」，「8月底我們做出決定後，美國各界踴躍表示支持，供應鏈重整的討論、台美經濟對話也陸續開展；雖然台美BTA的簽署還有待努力，但我們確實正朝著這個方向在前進。」

蔡英文呼籲朝野政黨，如果國家的方向正確，也已經拿出具體成果，大家應該要就議題的實質內容溝通協商，只要理性討論，任何分歧都可以找到解決之道；只有攜手合作，才能為國家謀求最大利益。