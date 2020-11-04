特聘來自佛羅倫斯的飲務專家　推出微醺享食　台北美福GMT義大利餐廳五折限定

餐搭酒不再只是紅、白酒，原來「調酒」也能如此契合!台北美福GMT義大利餐廳兩位來自義大利的Massimo Picci主廚，與今年特聘的Antonio D'Elia飲務專家，引領義式新食尚。Antonio D'Elia將義大利的風情萬種透過不同的「義國基酒」與「原料」推出三款佐餐調酒。

有選用黑色蘭姆酒及自製巴薩米克醋的「MODENA」，以義大利受歡迎的PROSECCO氣泡酒與草本風味香艾酒與金巴利共三款基酒調製的「FIRENZE」，以及添加有清香鼠尾草與琴酒的「SAGIN TONIC」，佐餐搭配清爽開胃菜「義式牛舌」，義式番茄系列的「手工筆管麵佐經典番茄肉醬」，以及義大利名菜「慢燉小牛膝」等道地美饌，入口感受酒香與美食於味蕾間的巧遇，11月1日至12月15日晚餐期間，悠閒享受來自佛羅倫斯廚飲雙雄所創造的「微醺享食」，精選調酒每杯350元+10%，活動期間任選一款調酒，可享指定餐點半價優惠(搭佐菜色每道原價420元+10%起)，詳情請洽02-7722-3396 GMT義大利餐廳。

來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci擅於利用各式鮮味食材，以義式傳統烹調手法演繹出多道義大利家鄉味。而同為來自佛羅倫斯的Antonio D'Elia，對於調酒、紅酒及咖啡等飲品有獨到的想法。兩人於優雅的GMT義大利餐廳提供賓客充滿義國風的味蕾享受，本次特別將義大利的自然風情透過美食與美酒浪漫展現，於晚餐期間推出「佛羅倫斯‧微醺享食」，由新上任的飲務專家Antonio D'Elia為主廚精選的多道義國菜色，設計三款特色調酒。

首款調酒「MODENA」以甘蔗糖渣製成，擁有豐富酒體的黑色蘭姆酒(Dark Rum)為基酒，搭配柳橙汁、薑汁汽水，飲用時可搭配自製「巴薩米克醋」，再以黃瓜薄片點綴，展現大地的新鮮氣息，建議可先嚐試調酒的原始風味，再依個人喜好加入滴管內的醋，讓舌尖感受由酸昇華至微香帶甜，酒體的層次更顯活躍。酸甜風味的調酒，搭配清爽的冷盤開胃菜，如有著高雅海鮮風味與堅果香氣的「香煎干貝佐白花菜泥及煙燻澄清堅果奶油」，或是以澳洲和牛舌與蔬菜一起煮約1.5-2小時的「義式牛舌佐傳統風味綠醬」，亦可選搭「精選起士拼盤與帕瑪火腿」。這款調酒中扮演畫龍點睛要角的「巴薩米克醋」，因常用於開胃菜餚，清爽的菜色與清雅的調酒，營造餐酒相融的錯覺。

第二款調酒「FIRENZE」發想自相傳超過百年的義大利經典調酒「NEGRONI」，此酒源自Camillo Negroni伯爵的巧搭，他調整了原本喜愛的「AMERICANO」調酒，將酒譜中的蘇打水改為當時流行的琴酒而得名。而Antonio D'Elia將其還原、改造，還原蘇打水所營造的氣泡感，改以義大利受歡迎的普羅賽克(Prosecco)氣泡酒取代。普羅賽克(Prosecco)淡雅的果香與舒暢的氣泡營造出躍動於心的感受，搭配義大利金巴利香甜酒(Campari)，以及擁有豐富草本香氣的義大利香艾酒(Red Vermouth)，三款義大利調酒界要角，將佛羅倫斯的風情於湧動的酒香中自然流露，杯緣點綴的新鮮迷迭香達到味覺與嗅覺雙重的品酩感受。餐點搭配推薦義式燉飯及手工麵，有香氣馥郁高雅的「牛肝蕈菇松露燉飯」。擁有大量茄紅素的義大利番茄系列「手工筆管麵佐番茄經典肉醬」，酸香滋味依附麥香筆管麵，為義大利不敗的經典風味。展現地中海的海島風情菜色「綜合海鮮風味義大利麵」，各式海味自然鮮美。調酒中的草本香氣伴隨著優雅的氣泡感，讓料理的香氣更加多層次，醇厚的酒香氣息，搭佐品嚐更像是在品味兩道菜餚。

第三款調酒為「SAGIN TONIC」，以起源於義大利的琴酒為基酒，搭配象徵義大利西西里的檸檬及托斯卡尼的鼠尾草，輕盈的酒體感受，讓味蕾更顯清爽，酸香風味搭配義大利經典名菜「慢燉小牛膝」，酒香溫順，肉質香滑軟嫩。另一道菜色為選用被視為豬肉界饕客珍饈的西班牙伊比利豬，搭配義大利馬沙拉酒製的醬汁，成就別具風味的「伊比利老饕豬.慢烤蘋果與馬沙拉醬汁」。

此外，亦可選搭嗜牛饕客必點的「炭烤美國老饕牛排佐酸豆鯷魚醬汁」，主廚以最自然的烹調方式，簡單佐以調味後炭烤至表面微帶焦香，肉質粉嫩鮮美。三款富有醇厚香氣的菜色，與調酒中的帶有清爽微酸的酒香，讓菜色的口感更加溫順香濃。GMT義大利餐廳的廚飲雙雄將於涼秋之季，以絢麗多變的調酒，展現不一樣的佐餐樂趣，期間限定，一起感受來自佛羅倫斯的微醺食尚。