台北金馬影展明開跑預售票已破6萬　樂事聯名洋芋片這天免費送！

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）2020台北金馬影展將於明（5）日盛大開幕，今年共有全球176部精彩電影參展，預售票已破6萬，眾所矚目的金馬獎頒獎典禮將於11月21日舉行。
台北金馬影展將於11月5日晚間六點，台北信義威秀影城中庭廣場舉辦的開幕紅毯儀式，邀請《同學麥娜絲》、《腿》兩部備受矚目的開幕片，包括監製鍾孟宏、葉如芬，黃信堯、張耀升兩位導演，率領劉冠廷、鄭人碩、納豆、施名帥、桂綸鎂、楊祐寧、張少懷等劇組齊聚開幕儀式。
開幕片由金馬獎最佳新導演黃信堯的新作《同學麥娜絲》，與《
除了金馬獎所有入圍影片都會在影展播映，觸角還延伸到劇集版《
「金馬電影大師課」
樂事金馬聯名包裝(圖/金馬影展)
首度與金馬合作的知名品牌樂事，也推出九州岩燒海苔及香濃起司兩種口味洋芋片的金馬聯名包裝，並於11月5日金馬影展開幕紅毯活動現場，贈送給參與活動的影迷觀眾，邀請大家一同歡慶金馬開幕！
本屆金馬國際影展邀請到來自50個國家地區、176部精彩電影參展，在18天的影展期間展開453場放映。10月24日預售開賣至今，已有超過183場秒殺和即將完售，破6萬5千售出的票券張數，盛況空前！
邁入第57屆的金馬獎，今年總計有465部影片報名角逐，最終有40部入圍作品得以問鼎23項金馬獎，備受矚目的得獎名單將於11月21日金馬獎頒獎典禮揭曉。
【2020 金馬影展四大活動資訊】
✔金馬電影學院 10.24 – 11.21
✔金馬國際影展 11.05 – 11.22
✔金馬創投會議 11.16 – 11.18
✔第57屆金馬獎頒獎典禮 11.21