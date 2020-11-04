台北金馬影展明開跑預售票已破6萬　樂事聯名洋芋片這天免費送！

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）2020台北金馬影展將於明（5）日盛大開幕，今年共有全球176部精彩電影參展，預售票已破6萬，眾所矚目的金馬獎頒獎典禮將於11月21日舉行。

台北金馬影展將於11月5日晚間六點，台北信義威秀影城中庭廣場舉辦的開幕紅毯儀式，邀請《同學麥娜絲》、《腿》兩部備受矚目的開幕片，包括監製鍾孟宏、葉如芬，黃信堯、張耀升兩位導演，率領劉冠廷、鄭人碩、納豆、施名帥、桂綸鎂、楊祐寧、張少懷等劇組齊聚開幕儀式。

開幕片由金馬獎最佳新導演黃信堯的新作《同學麥娜絲》，與《 陽光普照》編劇張耀升首度執導的黑色愛情喜劇《腿》 兩部台灣電影榮膺；閉幕片則邀來香港導演黃修平與顏卓靈睽違七年再度攜手舞出新風貌 的《狂舞派3》， 和香港新銳導演陳健朗邀來金像獎影帝林家棟主演的《手捲煙》。

除了金馬獎所有入圍影片都會在影展播映，觸角還延伸到劇集版《 返校》，徐漢強入圍威尼斯影展的VR作品《 星際大騙局之登月計劃》，以及多部世界首映的新片， 呈現華語影壇豐沛的創作力。

「金馬電影大師課」 繼7月邀來侯孝賢團隊的六位大師開講 ，11月第二梯次的夢幻師資，由金馬主席李安領軍， 邀請英國電影大師暨坎城金棕櫚獎得主肯洛區、 威尼斯金獅獎得主洛伊安德森與和他的監製約翰卡爾森、 金球獎最佳外語片《纏繞之蛇》導演安德烈薩金塞夫、《 藍色是最溫暖的顏色》監製文森馬拉瓦爾，進行視訊授課。



樂事金馬聯名包裝(圖/金馬影展)

首度與金馬合作的知名品牌樂事，也推出九州岩燒海苔及香濃起司兩種口味洋芋片的金馬聯名包裝，並於11月5日金馬影展開幕紅毯活動現場，贈送給參與活動的影迷觀眾，邀請大家一同歡慶金馬開幕！

本屆金馬國際影展邀請到來自50個國家地區、176部精彩電影參展，在18天的影展期間展開453場放映。10月24日預售開賣至今，已有超過183場秒殺和即將完售，破6萬5千售出的票券張數，盛況空前！

邁入第57屆的金馬獎，今年總計有465部影片報名角逐，最終有40部入圍作品得以問鼎23項金馬獎，備受矚目的得獎名單將於11月21日金馬獎頒獎典禮揭曉。

【2020 金馬影展四大活動資訊】

✔金馬電影學院 10.24 – 11.21

✔金馬國際影展 11.05 – 11.22

✔金馬創投會議 11.16 – 11.18

✔第57屆金馬獎頒獎典禮 11.21