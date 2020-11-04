富邦證券輔導台灣圓點奈米技術 預計11月5日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的台灣圓點奈米技術股份有限公司(股票代號：67 97)將於(5日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 圓點奈米設立於2004年4月專注於體外診斷(In Vitro Diagnostic，IVD)中的分子診斷( Molecular Diagnostics)之核酸萃取，提供自動化核酸萃取機台、 核酸萃取試劑、奈米磁珠及膠體金等產品的研發、生產及銷售服務。 核酸萃取產品藉由抽取人體的血液、尿液、 其他體液或其他動植物的組織等作為檢體，可廣泛針對血液、細胞、 組織、植物、細菌和病毒等檢體進行DNA/RNA萃取， 萃取後的核酸可用於後段檢測作為日後診斷、預防、 追蹤及治療疾病的依據。近年隨分子診斷市場快速發展，尤其是20 20年COVID-19(新型冠狀病毒)疫情爆發， 其產品獲得國內疾管署及醫療院所使用，亦獲得海外多國採用， 業績及獲利能力亮眼， 隨著該公司核酸萃取技術應用之能見度大幅提升， 有利公司未來營運表現。此外，該公司2020年7月更獲得台灣生 物產業發展協會『2020傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards』檢測/醫材類組的「潛力標竿獎」之殊榮， 顯示其產品獲得肯定。

圓點奈米總經理簡建興表示，核酸檢測可分成前段的純化、 提取核酸及後段的檢測診斷，該公司專注於前段的純化及提取核酸， 也就是在採集檢體之後，自檢體中萃取出DNA/RNA（ 核糖核酸），萃取出的核酸再透過即時螢光定量PCR儀器進行分子 診斷檢測，其中核酸萃取就是圓點奈米的核心關鍵技術， 其自動化核酸萃取儀器及核酸萃取試劑皆取得衛福部醫療器材製造許 可。圓點奈米所開發的自動化核酸萃取機台， 可從樣本中獲得高效的核酸萃取，除了讓實驗診斷準確度提高， 還可同時處理多個樣品。另外， 該公司具備生產均勻粒徑的順磁性氧化鐵（SPIO）的能力， 使圓點奈米能夠開發各種生命科學應用的產品， 提高該公司產品在分子診斷領域應用。此外， 該公司因應分子檢測的需求趨勢及多元應用， 持續研發自動化核酸萃取儀器新機型及試劑， 在整合分子診斷領域內提供客戶多元的產品選擇。 目標是成為台灣最大的分子檢測試劑廠， 除了既有的核酸萃取業務外，也會代理國際大廠的診斷試劑， 另外目前也跟國際大廠洽談合作、積極爭取貼牌的代工訂單， 進一步擴大圓點奈米的營業規模。

富邦證券表示，圓點奈米主要競爭優勢在於(1)多國專利的萃取核 心技術：圓點奈米擁有獨特旋轉混勻發明專利，獲得美國、歐盟、 加拿大、日本、韓國、台灣及中國等多國專利保護；(2)產品性能 具優勢：公司以自有旋轉方式專利， 達到無交叉汙染以及高效率核酸萃取純化的設計， 透過自動化的萃取流程設計， 更能確保後續檢驗的一致性及檢測結果的精準度，更有利於診斷、 預防、追蹤及治療的判斷；(3)產品採開放式系統設計： 適用原廠試劑， 亦可針對大型分生試劑廠各自試劑特性做客製化萃取程式的設計， 並可前後整合移液系統廠商及後段檢測試劑廠， 達到產品最大化的運用；(4)背景豐富的經營團隊： 該公司經營團隊的成員在各相關領域均累積豐富經驗， 致力於建立公司良好之品牌形象，並與客戶維持互信關係， 增強客戶忠誠度，截至2020年8月底產品已行銷超過40餘國。

分子診斷市場目前為體外診斷市場發展主流， 且隨著近年來預防醫學、 精準治療及傳染病檢測等相關需求持續增加， 因此預期分子診斷成長率將優於整體體外診斷市場。依據2018年 MarketsandMarkets及Allied Market Research的資料顯示，預期分子診斷市場規模將從2018 年的77億美元成長至2023年的115億美元，年複合成長率為 8.4%，另隨著2020年初新冠肺炎疫情爆發及蔓延迄今尚未能 有效控制，加上步入秋冬流感季節新冠病毒檢測需求將增加， 公司自動化核酸萃取機台及核酸萃取試劑等需求持續增加， 該公司未來營收及獲利成長可期。

圓點奈米2020年上半年度營收為2.99億元， 基本每股稅後盈餘為4.56元， 較前一年度同期之營收及獲利各成長423%及866%， 圓點奈米之經營成效及營收獲利表現亮眼。