改善三峽有木里明山農路及水車寮農路 農產運輸更便利

新北市三峽區明山路及水車寮路位於三峽區面積最大的 有木里，里內有著名的滿月圓國家森林遊樂區， 且有好吃的農產桂竹筍、梨仔筍、桶柑、碧螺春茶等， 為農產進出極為重要道路，而道路因大雨造成路基流失路面損壞， 影響農民採收通行，經里長及里民反映， 新北市政府農業局隨即進行現地勘災及後續規劃設計工作，共改善約 870公尺長的破損路面，保障農民運輸通行品質及生命安全。

施工期間因山區道路狹小，且明山路及水車寮路道路坡度皆陡峭， 大型機具無法順利進入施工， 僅能採用小型機具及靠著施工團隊一步步搬運方式施作， 造成施工作業困難及期程增加， 在新北市政府農業局及工作團隊齊心合作下，工程仍如期如質完工， 工程經費約205萬元，除了改善年久失修的路面外， 更針對排水問題，設計側溝及橫向排水的截水溝， 避免路基持續受到雨水掏刷。

有木里長胡幸珊表示，路面沉陷及坑洞需要修補， 市府團隊迅速完成農路改善，完工後讓當地農民安心通行， 感謝市府團隊協助修繕明山路及水車寮路。

農業局長李玟表示， 明山路及水車寮路係為有木里重要農產運輸道路， 山區農路路幅不大，增加施工上的困難， 且在路面鋪設改善期間更需協調當地居民改道通行， 農業局持續協助當地農民改善農路，保障行車安全， 讓農產運輸更安心。