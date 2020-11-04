高照顧負荷家庭不堪長期壓力屢生憾事 新北市推喘息服務專案

今年70歲的郭媽媽，擠在一間老屋中，照顧著兩名中風的癱瘓兒子，郭媽媽本身又罹有關節炎、脊髓側彎及高血壓等慢性病，每天心力交瘁，照顧壓力沉重、不堪負荷。另位阿嘉的母親為植物人，長期照顧的父親也因病過世，照顧壓力轉到智能障礙的阿嘉身上。這2個案例都是新北市社會局服務中的個案，為了減輕照顧者壓力，新北市想辦法推出「高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案」，獲得企業界和善心人士的響應，合力捐贈150萬元。

新北市政府社會局長張錦麗表示，根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，平均一位家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每日工作時數高達13.6小時，長年的照顧壓力，造成身心俱疲，新北市在107年就曾發生因照顧壓力不堪負荷而至5人往生的憾事，成為長照悲歌，市府也苦思對策。

張錦麗表示，高照顧負荷家庭所面臨的壓力有3環，一是被照顧者罹患精神疾患、失智、重癱等高難度；一是照顧者本身也有狀況，甚至因長期照顧下來的壓力造成精神問題或自殺意念等；最後是社會體制，在申請長照期間的空窗期，無法獲得及時的照顧資源挹注。

張錦麗說，新北市率全國之先，開辦「高照顧負荷家庭緊急安心喘息服務專案」，非常感謝得恩堂眼鏡股份有限公司及善心人士林偉峰等7人，響應「新北市好日子愛心大平台」，合力捐助150萬元，作為使用經費，給高照顧負荷壓力的家庭一個喘息的機會，市府會從家資中心或社福中心平日服務的個案中，篩檢有需要高照顧的家庭，並透過專業團隊的服務，以銜接長照資源。

得恩堂眼鏡公司執行副總姚家和在捐贈時表示，得恩堂懷著得恩、感恩、報恩的理念，取之於社會，回饋於社會，非常認同新北市此項做法，因此公司願意拋磚引玉支持，也盼望更多善心企業響應。

林偉峰則表示，他自己服務的財團法人廣恩老人養護中心本身就是在照顧長輩，更應該支持此一方案，因此以個人積蓄捐助20萬元，希望能成就此一善舉。

上述兩案，在社工的勸說下，郭媽媽終於同意2名重癱兒安排到住宿式機構，郭媽媽也才有屬於自己的時間，到醫院進行檢查和治療，社工再到案家關懷時，也聞不到刺鼻的尿騷味，迎來的是郭媽媽的笑容。另外阿嘉的媽媽，正由社工媒合要轉介到創世基金會安養。