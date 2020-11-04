台灣新增1例武漢肺炎境外移入　指揮中心：9日起將強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎 (2019冠狀病毒疾病，COVID-19)病例，為本國籍20多歲女性(案569)，自波蘭返國。由於全球疫情依然嚴峻，指揮中心宣布，自11月9日起，將強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施，呼籲有症狀者應主動告知機場檢疫人員，並配合採檢。

指揮中心表示，案569於今年9月16日與2名同事至波蘭工作，10月25日一同返台，入境時無症狀，並於宿舍居家檢疫。個案10月30日至11月2日陸續出現全身倦怠、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，由於個案發病前2日至住院隔離前均在宿舍居家檢疫，未與他人接觸，因此無匡列接觸者；個案之2名同行同事目前均無症狀，持續居家檢疫。

另外，為因應全球武漢肺炎疫情仍嚴峻，考量入境有症狀旅客染疫風險較高，中央流行疫情指揮中心指出，入境有症狀者須完成二次核酸檢測陰性後，始可到防疫旅宿或返家繼續檢疫到期滿。



指揮中心宣布，自11月9日起，將強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施如下：

入境有症狀或過去14天內有症狀旅客須配合於機場(或入境後至醫院)採集檢體，並至集中檢疫場所待候檢驗結果；檢驗陰性者須於間隔第一次採檢至少24小時後進行第二次採檢。 二次檢驗結果均為陰性且症狀緩解者，經醫師評估後始得返家或前往防疫旅宿續行居家檢疫至期滿。

指揮中心再次呼籲，為了自身及親友健康，且為確保國內防疫安全，所有入境旅客應於登機前以手機完成我國入境檢疫系統線上申報，過去14天內若有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞、呼吸急促、腹瀉、嗅味覺異常、全身倦怠、四肢無力等任一疑似武漢肺炎症狀，務必詳實填寫及主動告知機場檢疫人員，並配合採檢及檢疫措施，齊心協力共同防疫。