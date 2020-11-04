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全球最佳聲譽大學排行榜　台灣4所上榜　台大排名第40

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By  台灣英文新聞－編輯
2020/11/04 12:28
圖為國立台灣大學。（取自Getty Images）

圖為國立台灣大學。（取自Getty Images）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）英國泰晤士報高等教育特刊3日公布2020全球最佳聲譽大學排行榜（The World Reputation Rankings），台灣有4所大學上榜，分別為台灣大學、成功大學、交通大學與清華大學，台灣大學則排名第40最高。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）指出，全球大學受疫情影響緊縮預算，在生源競爭的壓力下，今年的大學聲譽排行榜格外重要。

全球大學聲譽排行榜今年首度擴大規模，從過往的100所倍增，選出全球前200所聲譽最傑出的大學。

今年前十名依舊幾乎全被英美名校占據。哈佛大學從排行榜自2011年成立以來一直都是冠軍，今年同樣穩坐寶座；第10名的東京大學是亞洲排名最高的學校；去年的第10名芝加哥大學滑落至第12。

台灣今年有4所大學上榜。台灣大學第40名排名最高，成功大學、交通大學與清華大學均為151至175名區間。

台灣去年僅有台大上榜，排名在第51至60名區間。今年在排名與上榜數量都有進步。

中國今年有13所學校上榜，比去年的6所增加，排名最高的是第13的北京清華大學，接著是第16的北京大學，排名前100的還有復旦大學、上海交通大學在第51至60名區間，以及中國科學技術大學和浙江大學在第61至70名區間。

以下為2020全球最佳聲譽大學排行榜前20名：

  1. 哈佛大學
  2. 麻省理工學院
  3. 史丹佛大學
  4. 劍橋大學
  5. 牛津大學
  6. 美國加州大學柏克萊分校
  7. 普林斯頓大學
  8. 耶魯大學
  9. 加州大學洛杉磯分校
  10. 東京大學
  11. 加州理工學院
  12. 芝加哥大學
  13. 北京清華大學
  14. 哥倫比亞大學
  15. 密西根大學
  16. 北京大學
  17. 蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）
  18. 倫敦大學學院（UCL）
  19. 約翰霍普金斯大學
  20. 美國賓州大學和加拿大多倫多大學並列
台灣大學
全球大學聲譽排行榜

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