全球最佳聲譽大學排行榜　台灣4所上榜　台大排名第40

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國泰晤士報高等教育特刊3日公布2020全球最佳聲譽大學排行榜（The World Reputation Rankings），台灣有4所大學上榜，分別為台灣大學、成功大學、交通大學與清華大學，台灣大學則排名第40最高。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）指出，全球大學受疫情影響緊縮預算，在生源競爭的壓力下，今年的大學聲譽排行榜格外重要。

全球大學聲譽排行榜今年首度擴大規模，從過往的100所倍增，選出全球前200所聲譽最傑出的大學。

今年前十名依舊幾乎全被英美名校占據。哈佛大學從排行榜自2011年成立以來一直都是冠軍，今年同樣穩坐寶座；第10名的東京大學是亞洲排名最高的學校；去年的第10名芝加哥大學滑落至第12。

台灣今年有4所大學上榜。台灣大學第40名排名最高，成功大學、交通大學與清華大學均為151至175名區間。

台灣去年僅有台大上榜，排名在第51至60名區間。今年在排名與上榜數量都有進步。

中國今年有13所學校上榜，比去年的6所增加，排名最高的是第13的北京清華大學，接著是第16的北京大學，排名前100的還有復旦大學、上海交通大學在第51至60名區間，以及中國科學技術大學和浙江大學在第61至70名區間。

以下為2020全球最佳聲譽大學排行榜前20名：