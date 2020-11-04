氣象局對17縣市發布「強風特報」　輕颱「閃電」週五最靠近台灣

氣象局４日對全台17縣市發布「陸上強風特報」（圖片翻攝自中央氣象局） 氣象局４日對全台17縣市發布「陸上強風特報」（圖片翻攝自中央氣象局）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）中央氣象局今（4）早發布「陸上強風特報」，全台17個縣市易有8級以上強陣風；此外，輕度颱風「閃電」預計在週五（6）最靠近台灣，影響東半部及恆春半島，帶來雨量。

中央氣象局今日表示，受到東北風明顯偏強影響，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖等地易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；除台北市、高雄市、嘉義市、宜蘭縣及南投縣外，其餘縣市平均風力達六級，並易有八級以上陣風。

針對今日天氣概況，氣象局表示，同樣受東北風影響，北部及東部地區雲量較多，北部及東北部地區降雨較明顯，氣溫部分北部及東北部低溫落在18至20度左右，花東地區及中南部地區20至23度左右，其他地區早晚亦涼；明（５）日東北風稍減弱，氣溫也將稍微回升。

至於颱風動態，輕度颱風「閃電」（Atsani）目前鵝鑾鼻東南東方940公里之海面上，呈現原地打轉的情況，不過在晚上太平洋高壓開始增強後，颱風路徑會逐漸朝西前進，預計在週五會最接近台灣，並來到巴士海峽，週六則接近中國南方沿海。

根據氣象局，閃電颱風目前是輕度颱風，有緩慢增強的趨勢，預計可能會達到輕度颱風上限，氣象局預計明日清晨或白天可能會發布海上颱風警報，週五颱風的暴風圈會接觸台灣近海區域，路徑雖然仍有不確定性，不過應不會發布陸上警報。

至於颱風對台灣的影響，氣象局指出，預計週五一整天在東半部地區及恆春半島會有降雨情形，尤其在台東及恆春半島有局部大雨發生的機率，北部應會有間歇性陣雨；風勢部分，各地風力會逐漸增強，預計會有9至10級強陣風，甚至在巴士海峽一帶風力可能會來到11級，海上移動的民眾需特別留意。