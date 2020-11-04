與疾管署談判破局　台灣東洋無法進口新冠肺炎疫苗了

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣東洋藥品10月取得德國BioNTech（BNT）新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」，但期限內無法達成協議，進口疫苗破局。不過，疫情指揮中心則反擊，台灣東洋無法提供正式授權文件和合約，談判無以為繼，但未放棄爭取BNT。

台灣東洋於10月12日宣布取得BNT有條件授權，可望引進最多3000萬劑疫苗，不過昨（3）日發布重訊及新聞稿表示，經20多天密集與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，無法如期代理該疫苗進口。

隨後疫情指揮中心指出，台灣東洋無法提供正式授權文件和合約，談判無以為繼，但未放棄爭取BNT。

台灣東洋晚間再度發聲明稿澄清，於10月12日所發布重訊及記者會已清楚揭露取得德國BNT公司的授權為「有條件授權」，並已提供疾管署備查。與政府持續協商期間，雖積極爭取延長BNT授權期限，但由於部分商業條件未能成就，無法繼續提供有效證明文件。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也說，雖然台灣東洋宣布，不能如期代理德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗，但並不表示指揮中心買不到BNT，指揮中心會嘗試各種不同管道與廠商接洽，並未放棄爭取BNT。