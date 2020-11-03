餐飲業僱用外國人省荷包？台北市勞動局：這關鍵三步驟不可少

（台灣英文新聞/ 台北綜合報導）台北市勞動局表示，由於許多餐飲業者雇主對於可以僱用那些外國人、僱用外國人須查驗那些證件等觀念不熟悉而誤觸法令，特於10月28日辦理「餐飲業聘僱外國人及預防職災宣導會」，邀請對象包括台北市各攤販集中場、商圈促進會、觀光夜市發展促進會、市場處、商業處等，共計26人參加。

會中並提供每人僱用外國人「問」「查」「照」3步不可少宣導單張及雇用外國人「停」「看」「聽」宣導磁鐵，希望對可能雇用外國人的餐飲業雇主有所幫助。

台北市勞動局舉例，小明的的夜市攤販因味道好，深獲消費者喜愛，但因人手不足，不得不張貼徵人啟事。某日，一位自稱嫁來臺灣的越南籍人士前來應徵，小美未查驗該名外籍人士的證件，即錄取她並約定隔日來上班。

一個月後，移民署專勤隊人員上門稽查，經核對身分資料發現，該名外籍人士並非如其所說的是嫁到臺灣的，而是逃逸移工，小美因此被有關機關依違反就業服務法，裁罰15萬元罰鍰，而該名逃逸移工則被裁罰3萬元罰鍰。

台北市勞動局長陳信瑜表示，常有外國人面試時自稱是新住民或學生，店家疏於查驗證件就急著讓外國人上工，直到查獲時才驚覺被騙。

雇主在應徵新住民時，須核對應徵者的外僑居留證及依親戶籍資料正本，應徵僑外學生則須核對學生證、居留證及工作許可函正本，確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存影本，以盡雇主的查驗義務。

陳信瑜提醒，部分礙於經濟壓力，失聯移工或尚未取得工作許可之僑外生，常以「試做」、「幫忙」等名義，先在小吃店內做事，希望店家看到表現後能予以聘用。

部分店家被查獲時，認為外國人只是來幫忙，沒有聘僱，所以未查驗證件。值得注意的是，無論打掃、端菜、洗碗、招呼客人等行為，只要在店內提供勞務，就是「工作」，就算沒有酬勞，店家仍屬非法容留外國人從事工作，違反就業服務法第44條規定，店家亦應注意。