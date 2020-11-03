台灣、美國、日本、荷蘭舉辦研習營　探討海洋垃圾等議題

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）全球各國皆面臨海洋廢棄物遽增帶來的挑戰，有鑒於此，台灣、美國、日本及荷蘭於11月今（3）日及下週二（10）分為兩階段舉辦線上研習營，針對循環經濟及海洋廢棄物議題進行討論。

「運用循環經濟模式處理海洋廢棄物線上研習營」是在台、美、日合辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）下的一場活動，此次研習營還首度加入荷蘭共同主辦。

根據外交部，台、美、日、荷專家深入探討全球海洋廢棄物問題，並分享以循環經濟方式因應的案例研究，以及強化台灣及世界各國共同合作處理海洋廢棄物的能量。首日活動有超來自16個國家、約700人次環境領域官員與專家學者，以及觀眾線上參與。

我國外交部政務次長曾厚仁在今日的開幕典禮上透過預錄影片表示，台灣四面環海，自古以來，海洋與國內經濟、文化，以及生活方式便密不可分，而海洋廢棄物不僅影響全球海岸與海域環境、海洋生物多樣性，也對航行安全及人類健康造成嚴重威脅，且海洋汙染問題跨越國界，需要各國攜手合作。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑（Brent Christensen）則表示，美國和台灣在環境議題上有著悠久的合作歷史，其中也包括因應廢棄物回收管理日益嚴峻的挑戰；海洋垃圾也讓印太國家的海洋及觀光產業每年蒙受上億美元損失，並對糧食安全及人體健康構成威脅，美國正在努力尋找解決方案，因應這些複雜的廢棄物回收管理議題。

外交部提及，此次研習營由外交部、海洋委員會、美國在台協會、日本台灣交流協會、荷蘭在台辦事處，以及我國工業技術研究院共同規劃，是GCTF自2015年成立以來，首次針對循環經濟及海洋廢棄物議題進行討論。