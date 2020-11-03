（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）災難令人心碎，災後奇蹟卻為人們帶來了希望之光。愛琴海10月30日發生芮氏規模7.0強震，救災工作爭分奪秒，這兩日紛傳好消息，陸續有3歲、4歲女童從瓦礫堆中奇蹟生還，成了救難人員的最大救贖。

根據美聯社，震災發生65小時之後，當土耳其消防人員塞立克（Muammer Celik）從重災區伊士麥（Izmir）一處斷垣殘壁中，觸摸到一名3歲受困女孩時，他的心沉了下去。女孩被埋在塵土中，一動也不動。

就在塞立克為女孩拂去臉上塵土時，女孩睜開了雙眼，緊緊抓住了他的拇指。彷彿是在無盡黑暗中抓到了一絲幽渺之光，這一握便不再放手。賽立克哽咽表示，他當下久久不能自已，因為就在前一刻，他已準備取來屍袋。

從伊斯坦堡消防單位釋出的照片可見，女孩儘管被送上擔架抬出，那隻小手卻依舊牢牢地抓著塞立克的指頭。此一畫面令觀者無不動容，瞬間鼻酸。她是被救出的第106名倖存者，母親與兩名姊妹都順利脫困，但6歲哥哥卻無這般幸運。

不幸中的大幸，還不只這樁。救災進入91小時，再有一名4歲女童在斷瓦殘垣中獲救，激起現場一片掌聲與歡呼，感謝上蒼垂憐。

根據官方，這場震災已奪去102條人命。死者與近千名傷者多集中於伊士麥。鄰近震央的希臘薩摩斯島（Samos），也傳出2死19傷，而傷亡數字恐怕還會持續攀升。

【愛琴海強震】握住了再不放手 3歲女孩奇蹟生還畫面令人動容



愛琴海強震，3歲女孩奇蹟生還（圖／美聯社）