美國總統大選終局之戰倒數計時 美股中長線有基本面、政策面激勵不看淡

美國總統大選的共和黨川普與民主黨拜登誰能入主白宮即將揭曉， 選前政經局勢的紛擾與不確定可望歸零， 新任總統將開始落實新政策，推進投資市場邁入嶄新之局。 無論是川普連任或拜登勝選，台北富邦銀行表示， 在美國經濟逐步復甦及聯準會維持低利率環境的氛圍下， 選後美股審慎樂觀，根據Bloomberg自1950年至今的統 計資料顯示，標普500指數在總統大選年的11月單月上漲機率超 過50%、12月單月上漲機率超過80%， 而美股中長線在政策面、基本面的激勵下不看淡， 因此建議投資人可分批買進，逢低布局。

從全球金融市場過去20年的歷史漲跌來分析，MSCI世界股價指 數第四季起平均漲幅惟一年中最佳季度，而標普500波動度指數或 恐慌指數(VIX)則自11月後波動度開始下滑，直到隔年7月邁 入夏季平均波動度才躍升，此際正逢2020年第四季， 再加上美國大選後不確定因素消失，股市回歸基本面， 包括美國景氣持續回溫、年底前獲利了結資金重回市場佈局、 低利環境的持續，讓選後美股具上行潛力。

北富銀指出，川普與拜登的政策明顯相異，投資人不論股市、 債市投資配置之標的選擇，建議以當選者的產業策略來篩選。 若川普連任，雖然市場普遍預估會繼續強調美國優先政策， 不排除對中國採更強硬的手段，造成市場波動， 但他的減稅政策與對股市的看重，有助科技、傳統能源等產業； 若拜登當選，美國科技網路巨頭可能要負擔更多稅金， 影響企業獲利，但他的大型財政與基礎建設計畫，將為美國工業、 基礎建設、原物料、綠能、醫療生技內需等行業帶來新機會， 價值型股票或受惠較多。此外， 新興亞洲亦可望因選後資金回流及拜登的外交政策受益， 投資人可多留意新興市場債。

展望未來，即便全球新冠肺炎病例日前已突破4,600萬且持續攀 升，歐洲多國再次封城對經濟復甦不利，然而全球經濟穩步回溫、 寬鬆貨幣的流動性環境，還有疫苗研發陸續傳佳音、 未來疫情可望受控的期待，為股市醞釀沉潛後活躍的契機， 中長線樂觀以待。債市受惠景氣溫和復甦， 推升長天期公債利率上揚，高收益債利差仍有收窄可能， 即價格有進一步上漲的空間。

(由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等， 且對於利率變動之敏感度甚高，故可能會因利率上升、 市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、 利息或破產而蒙受虧損。 此類產品不適合無法承擔相關風險之投資人。 高收益債券配息政策可能致配息來源為本金。本行(受託銀行)不擔 保信託業務之管理或運用績效，亦不負責債券之盈虧， 亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱產品說明書。)