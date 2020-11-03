美國總統大選終局之戰倒數計時 美股中長線有基本面、政策面激勵不看淡

美國總統大選的共和黨川普與民主黨拜登誰能入主白宮即將揭曉，選前政經局勢的紛擾與不確定可望歸零，新任總統將開始落實新政策，推進投資市場邁入嶄新之局。無論是川普連任或拜登勝選，台北富邦銀行表示，在美國經濟逐步復甦及聯準會維持低利率環境的氛圍下，選後美股審慎樂觀，根據Bloomberg自1950年至今的統計資料顯示，標普500指數在總統大選年的11月單月上漲機率超過50%、12月單月上漲機率超過80%，而美股中長線在政策面、基本面的激勵下不看淡，因此建議投資人可分批買進，逢低布局。
從全球金融市場過去20年的歷史漲跌來分析，MSCI世界股價指數第四季起平均漲幅惟一年中最佳季度，而標普500波動度指數或恐慌指數(VIX)則自11月後波動度開始下滑，直到隔年7月邁入夏季平均波動度才躍升，此際正逢2020年第四季，再加上美國大選後不確定因素消失，股市回歸基本面，包括美國景氣持續回溫、年底前獲利了結資金重回市場佈局、低利環境的持續，讓選後美股具上行潛力。
北富銀指出，川普與拜登的政策明顯相異，投資人不論股市、債市投資配置之標的選擇，建議以當選者的產業策略來篩選。若川普連任，雖然市場普遍預估會繼續強調美國優先政策，不排除對中國採更強硬的手段，造成市場波動，但他的減稅政策與對股市的看重，有助科技、傳統能源等產業；若拜登當選，美國科技網路巨頭可能要負擔更多稅金，影響企業獲利，但他的大型財政與基礎建設計畫，將為美國工業、基礎建設、原物料、綠能、醫療生技內需等行業帶來新機會，價值型股票或受惠較多。此外，新興亞洲亦可望因選後資金回流及拜登的外交政策受益，投資人可多留意新興市場債。
展望未來，即便全球新冠肺炎病例日前已突破4,600萬且持續攀升，歐洲多國再次封城對經濟復甦不利，然而全球經濟穩步回溫、寬鬆貨幣的流動性環境，還有疫苗研發陸續傳佳音、未來疫情可望受控的期待，為股市醞釀沉潛後活躍的契機，中長線樂觀以待。債市受惠景氣溫和復甦，推升長天期公債利率上揚，高收益債利差仍有收窄可能，即價格有進一步上漲的空間。
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