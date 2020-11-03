創新、普惠金融典範 臺灣企銀再獲菁業獎

被譽為金融業奧斯卡獎的第十屆「臺灣傑出金融業務菁業獎」， 臺灣企銀為首家連續兩屆榮獲「最佳中小企業金融獎-特優」 的銀行，顯示臺灣企銀實踐業務創新及深耕中小企業有成， 深獲外界肯定。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，新冠肺炎疫情對金融業充滿考驗， 臺灣企銀仍抱持雄心，積極扶持中小企業， 並具體落實金融挺產業相關行動，本次以「融輔投併行策略， 扶持小微新創事業」為題，在今年創下歷史新高的120件參選名單 中脫穎而出。

臺灣企銀強調，因深知中小企業對國家經濟發展影響甚鉅， 體認應多加扶持小型、微型及新創事業，2019年首開先河推出「 小微+新創˙活水倍增」貸款，透過簡易評分表， 簡化審核流程並擴大服務，近年該行融資服務家數成長近一倍， 不僅成為公股行庫學習典範，理念亦深獲主管機關認同， 主動在金融機構業務考核中新增「戶數貢獻」評比項目。

針對產業創新議題，臺灣企銀首創「無形資產附收益型夾層融資」 貸款，讓創意、創新的價值具體化， 引領金融界邁向新型態融資模式。此外，政府高度重視的600億青 年創業貸款方案，該行市占率高達五成以上， 顯見臺灣企銀不僅是全國唯一的中小企業專業銀行， 更是充分發揮專業功能的政策性銀行。

在永續發展的道路上，臺灣企銀用「融資、輔導、投資」 三位一體的策略，打造完整金融生態圈，例如藉由推動普惠金融、 啟動金融講座巡迴宣傳列車，以服務一般商業銀行難以惠及的族群。 該行並發行紀錄創業奮鬥過程的金融雜誌(台灣活力創業家)、 亦統籌公股行庫拍攝中小企業二代傳承及轉型影片， 展現力挺中小企業發展的決心。臺灣企銀戮力履踐永續及轉型， 使百年銀行脫胎換骨，成為屬於臺灣中小企業的金融領導品牌。