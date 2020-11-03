中華電信Hami書城11周年慶 全站消費滿百抽iPhone 12

中華電信Hami書城迄今已陪伴國人閱讀滿11週年，經統計， 截至今(2020)年9月Hami書城閱讀人數，相較去( 2019)年成長1.3倍，顯示數位閱讀正夯。 為感謝客戶的支持，自即日起至2020年11月30日止，Ham i書城推出全站消費滿百元抽iPhone 12 128GB(價值$28,500)，累計消費金額愈多， 中獎機率愈高！另同步推出全館電子書5折起，多款暢銷書如《 深度工作力》、《情緒賽局》等只要99元回饋價；申辦Hami書 城月讀包149元，還可享7-11現抵券50元， 超多優惠享不完！

中華電信Hami書城內容包羅萬象、應有盡有，最受青睞的「 月讀包」擁有近10,000本電子書刊與暢銷書籍，包括自由、 中時、聯合、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、 哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、 時尚各領域的熱門雜誌及知識有聲書，提供客戶在忙碌之餘， 也能快速瀏覽書籍，輕鬆掌握最新資訊！

另也推出5G客戶獨享Hami書城業界首創的AR書櫃， 提供沉浸式AR電子書的月租平台，打造創新的AR行動閱讀體驗； 更結合AR擴增實境技術， 獨家提供如攝影大師黃天仁親授美女攝影撇步的《bestie閨蜜 孟潔×菲菲數位寫真》，近期超受歡迎的量販女王－何默真導讀《 來自日本NHK打造健康身體的食材大全》等AR真人現身說法的優 質好書內容，讓5G客戶盡情享受行動閱讀魅力！

想要體驗行動閱讀樂趣，請即刻加入Hami書城會員， 更多中華電信Hami書城11周年慶好康訊息，請詳參https ://bookstore.emome.net/Homes/ action/1/939