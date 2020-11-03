新北市連續6年獎勵教師全英語授課

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市為推動雙語政策，自104年度起辦理全英語授課獎勵實施計畫，鼓勵英語教師在英語課堂中營造豐富的英語學習環境，並於108年度開始鼓勵非英語領域的教師一同加入，鼓勵教師設計全英語跨領域教學活動，增加學生聽英語與說英語的機會，目前已累積近百件教案。今(109)年評選出20件優秀教案，本次獲獎團隊陸續於9至11月進行公開授課，邀請他校教師一同觀摩與討論，精進本市中師英語授課能力。
本次獲獎團隊新林國小將自然領域融入英語課中，課程一開始以英文繪本帶領孩子進入磁鐵的世界，並藉由日常生活經驗、手動觀察等，讓學生了解自然現象。授課教師林明潔表示，此次的課程並非單純教英文和單字，而是用簡單的英文讓學生理解磁鐵概念，在非英文課裡也接觸到英文，增加孩子使用英文的機會。光復國小則是將英文融入綜合領域，發展出獨特的教案「情緒小高手（EQ Master)」，授課老師張紈英表示:「本次課程很有意義，用孩子聽得懂的英文，進行跨領域整合，教會孩子處理生活中常會遇到的情緒問題!」
全英語公開授課於9月25日開跑，於11月27日前還有13個獲獎團隊陸續開課，課程包含說課、觀課、議課三階段，時間每次1小時30分鐘，邀請各校教師共學，以種子擴散的效益，提升教師英語授課知能，增進學生學習成效。
教育局張明文局長表示，新北市以「2030新北雙語城」為願景推動各項雙語政策，其中在「師資專業化」方面更是不遺餘力，除聘任全國最多的100位外籍師資外，更積極培育本國教師之英文能力，今（109）年也與國立臺北教育大學合作，首創國小教師CLIL課程進修學分班，培養在職非英語科教師雙語教學能力，今年共計14名教師取得學分，未來除了持續與師培大學合作外，將以多元管道之方式培育本市教師，擴增新北雙語教育能量。