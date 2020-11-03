新北市連續6年獎勵教師全英語授課

新北市為推動雙語政策， 自104年度起辦理全英語授課獎勵實施計畫， 鼓勵英語教師在英語課堂中營造豐富的英語學習環境， 並於108年度開始鼓勵非英語領域的教師一同加入， 鼓勵教師設計全英語跨領域教學活動， 增加學生聽英語與說英語的機會，目前已累積近百件教案。今( 109)年評選出20件優秀教案， 本次獲獎團隊陸續於9至11月進行公開授課， 邀請他校教師一同觀摩與討論，精進本市中師英語授課能力。

本次獲獎團隊新林國小將自然領域融入英語課中， 課程一開始以英文繪本帶領孩子進入磁鐵的世界， 並藉由日常生活經驗、手動觀察等，讓學生了解自然現象。 授課教師林明潔表示，此次的課程並非單純教英文和單字， 而是用簡單的英文讓學生理解磁鐵概念， 在非英文課裡也接觸到英文，增加孩子使用英文的機會。 光復國小則是將英文融入綜合領域，發展出獨特的教案「 情緒小高手（EQ Master)」，授課老師張紈英表示:「本次課程很有意義， 用孩子聽得懂的英文，進行跨領域整合， 教會孩子處理生活中常會遇到的情緒問題!」

全英語公開授課於9月25日開跑， 於11月27日前還有13個獲獎團隊陸續開課，課程包含說課、 觀課、議課三階段，時間每次1小時30分鐘，邀請各校教師共學， 以種子擴散的效益，提升教師英語授課知能，增進學生學習成效。

教育局張明文局長表示，新北市以「2030新北雙語城」 為願景推動各項雙語政策，其中在「師資專業化」 方面更是不遺餘力，除聘任全國最多的100位外籍師資外， 更積極培育本國教師之英文能力，今（109） 年也與國立臺北教育大學合作， 首創國小教師CLIL課程進修學分班， 培養在職非英語科教師雙語教學能力， 今年共計14名教師取得學分，未來除了持續與師培大學合作外， 將以多元管道之方式培育本市教師，擴增新北雙語教育能量。