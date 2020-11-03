防災不懈怠 新北五社區榮獲銅質防災社區認證

為強化土石流災害潛勢社區防災能量， 新北市農業局今年度辦理5場土石流自主防災社區2.0實作演練， 由成功大學防災研究中心的輔導並參考農委會水土保持局的自主防災 社區內容推動綱要辦理， 並積極投入水保局於年底辦理的社區認證評鑑，11月3日由農委會 陳副主任委員添壽頒獎，全台共55個獲獎社區中新北市囊括5個銅 質社區認證獲獎，對於獲獎社區及各公所人員無疑是一大鼓勵。

近年來由於氣候變遷及極端降雨事件等情事，為了防範於未然， 並進一步強化地方政府與防災社區的連結， 提升社區自主防災及耐災能力在防災作業上更顯重要。 土石流自主防災社區2.0包含兵棋推演源及實作演練， 兵棋推演源自於軍隊進行實兵演練的紙上作業系統， 近年來運用到災害管理上，可將現有的資源(人力、物力、 未來趨勢的預估等)對災害進行最佳化的分配。 實作演練將演練腳本因地制宜，擺脫以往制式化的防災行動高規格， 改以民眾為主角，親身執行相關防災任務， 模擬災中自主防災社區應對過程。 新北市各社區經過一年來的兵棋推演及實作演練課程洗禮後， 各里長不僅把自主防災組織(包含警戒班、疏散班、收容班及引導班 )成立起來，每次課程更要號召各班班長及成員動起來， 經過各里長及里民們認真執行過後，新北市今年總共5個社區(金山 三界里、泰山大科里、鶯歌北鶯里、八里區長坑里、淡水區水源里) 獲得水保局的銅質社區認證，由里長(社區指揮官)代表受獎， 在里長及公所防災夥伴的帶領下，使社區團結一心， 民眾能達成災前準備，災時應變的主要目標，使新北市成為「 安居樂業」的新城市。

農業局長李玟表示，新北市推動土石流自主防災社區2.0工作已有 三年的經驗，每一年度遴選上參與演練的社區均有良好表現， 儘管政府作為自主防災社區背後的推手， 推動過程中仍可在社區身上學到許多在地經驗， 如此方能顯現自主防災社區的珍貴價值，希望在互相學習中成長， 使防災概念成為民眾心中的一部分。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供