繳地價稅用台灣企銀支付 早鳥享百元回饋

一年一度的地價稅於11月1日開徵，臺灣企銀祭出優惠， 綁定臺企支付(台灣Pay)早鳥繳稅，除享免手續費外， 並有機會拿到百元回饋金，要讓民眾「繳稅不心碎」。

臺灣企銀為回饋客戶長期的支持與愛護， 推出超值限量現金回饋活動。只要利用「臺灣企銀行動銀行APP」 或「台灣行動支付APP」兩大好幫手， 綁定臺灣企銀金融卡或帳戶成功繳納地價稅，前8,000筆交易的 客戶，將直接回饋新臺幣(以下同)100元至扣款帳戶。此外， 用上述兩大APP綁定臺灣企銀信用卡，前8,000 筆繳地價稅的客戶同樣能賺100元回饋金， 臺灣企銀將直接回饋至客戶信用卡帳上折抵消費金額。

該活動一張地價稅單限回饋一次，要讓客戶稅單QR Code輕鬆掃、輕鬆繳、輕鬆賺回饋，活動期間自今年11月1日 起至12月2日止，限量回饋名額有限。

臺灣企銀表示，面對新冠肺炎疫情影響，民眾想在家輕鬆繳稅、 不出門，可多加利用台灣Pay行動支付， 一方面可體驗數位科技帶來的安全及方便性， 另一方面還能降低接觸感染風險，此外， 民眾還可透過手機即時查詢繳稅交易情形， 讓民眾在家繳稅也能安全又安心。

臺灣企銀全力打造數位金融環境，推動數位金融服務， 持續進行數位轉型發展及資訊系統升級，近期推出的24小時線上信 貸平台「享e貸」，上線後客戶好評不斷，進件量倍增。 臺灣企銀積極走入客戶生活場域，以客戶需求為核心， 重視客戶體驗，數位道路將全面升級，期望提供客戶更寬廣、 更優質的數位金融體驗。詳情請洽臺灣企銀官網(https:// www.tbb.com.tw)或客服(02-2357- 7171)。