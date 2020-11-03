富邦華一寧波分行開業 深化台資密集區域覆蓋

富邦華一銀行寧波分行11月3日正式開業， 這是富邦華一銀行在長三角的第17家、也是在大陸設立的第27家 網點。 寧波分行的設立將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局， 實現對台資企業密集區域的覆蓋， 為台商及廣大中小企業提供金融服務。

富邦集團董事長蔡明忠在開幕典禮上透過影片致詞， 富邦華一銀行董事長馬立新、 富邦華一銀行行長陳峰亦親自出席寧波分行揭牌儀式。 寧波市副市長李關定、寧波市台灣事務辦公室主任許義平、 寧波市金融辦黨組書記倪煒、人民銀行寧波市中心支行、 寧波銀保監局以及寧波市鄞州區等部門領導應邀出席本次活動。

蔡明忠表示，「台商選擇寧波，是緣分」， 台灣與寧波有著深厚的歷史文化淵源，地緣相近、文脈相通、 商緣相連，是浙江省台商投資最為集中的地區。而「富邦選擇寧波， 是機遇」，跟隨台商發展腳步，富邦華一銀行佈局大陸12個城市， 已成為大陸網點數量最多、服務範圍覆蓋最廣的台資銀行。 富邦華一銀行寧波分行正式開幕，是富邦深耕大陸市場、 推進在地融合發展的戰略之舉，也是富邦持續支持台商發展、 深化服務優勢的具體承諾。

蔡明忠也指出，寧波是浙江的工業、貿易中心， 是長三角五大都市圈的中心城市， 也是民營經濟最為活躍的地區之一。 富邦華一銀行將充分把握寧波得天獨厚的區位優勢和政策優勢， 積極主動參與寧波建設，逐步擴大在長三角地區的業務輻射範圍， 並發揮集團資源優勢，以優質的金融服務促進區域實體經濟繁榮， 推動銀行轉型和實現高質量的發展。

馬立新表示，近年來大陸金融業對外開放步伐明顯加快， 為台資銀行帶來新的發展契機和空間。 寧波分行是富邦華一在浙江省內的第一家分支機搆， 也是對長三角經濟區佈局的重要戰略。今年在新的發展格局下， 大陸經濟增長的長期邏輯沒有發生改變，發展的遠景路徑清晰， 這是台資銀行持續深耕大陸市場的重要基礎。 富邦華一銀行審時度勢，順勢而為，踐行既有的發展戰略， 穩紮穩打推進機構佈局，積極推行在地化經營策略， 加大對實體經濟支援； 同時以金融科技賦能銀行數位化和智慧化轉型，推進敏捷、 智慧和開放銀行；亦積極履行社會責任，致力成為社會進步的「 正向力量」。

富邦華一銀行寧波分行結合寧波區域經濟特色、深耕寧波大市區域。 輻射範圍除了覆蓋寧波都市圈外，向北可與上海、蘇州形成互動、 協作，向南可輻射包括溫州在內的浙江南部地區， 向西可輻射杭州都市圈， 從佈局上實現對台資企業最密集區域的覆蓋， 就近為台商提供金融服務。此外，寧波優質的民營企業資源， 也為寧波分行提供了豐富的當地企業業務機會。 因此寧波分行的設立， 將進一步強化富邦華一銀行在長三角地區的服務力量， 有助於提升金融支援當地實體經濟的能力。

未來，寧波分行業務發展將鎖定台資企業為重點方向， 並瞄準優質大陸民營企業， 積極發展提升城市功能基礎設施建設為目標的國企、重點項目； 支持中小企業、小微企業，積極發展普惠金融，以新行業、新企業、 新業態以及核心企業的上下游企業為目標， 結合總行現有的多元化金融產品，運用創新金融科技方法， 更好地滿足企業及個人的金融需求，支援新動能發展。

照片來源：富邦金控提供