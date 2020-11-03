新北亞東醫院：癌症患者對骨轉移病識感低　這幾種癌症為高風險族群

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）癌症初期症狀普遍不明顯，不少癌友是因為「骨頭痛痛的」至骨科就診時，才發現原來骨骼疼痛是癌細胞轉移到骨骼引起。亞東紀念醫院提醒，癌友普遍對骨轉移病識感不足，確診後未重視骨轉移治療，導致自己曝露於病理性骨折、癱瘓、臥病在床等骨骼併發症風險中而未能及時預防。

亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科林世強主任指出，癌細胞除了侵犯原發器官，還可能透過血液轉移到其他遠端器官，若轉移的部位是骨骼，就會發展成癌友預後及生活品質的潛在刺客——癌症骨轉移。

因為癌症骨轉移後，癌細胞分泌的細胞激素會造成負責分解骨骼內老舊細胞的破骨細胞過度活躍，導致骨骼分解與製造的動態平衡被打斷。若未及時透過藥物控制骨轉移，病理性骨折、癱瘓、高血鈣等骨骼併發症也會隨之發生。

林世強主任說明，骨骼併發症的發生是骨牌效應，一旦癌友骨折甚至癱瘓，往往會因為無法維持運動，導致身體機能降低，預後也會下降；臥病在床後，不僅社交生活以及工作無法進行，癌友容易變得憂鬱；臥床後，插尿管、包尿布若引發感染，化療的療程也可能因此中斷。

亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科鄧仲仁醫師說，骨轉移相較於其他臟器或腦部轉移，預後及治療成效是較佳的，癌友只要每月定期施打單株抗體或雙磷酸鹽類藥物，可有效延緩骨骼併發症。

針對癌友最在意的治療衍生的費用，鄧仲仁醫師表示，相關的治療藥物已獲健保給付，癌友無須過於擔心，所以癌友們若出現骨骼疼痛等症狀，務必要立即向主治醫師反映，並遵照醫囑進行相關檢查、治療，透過主動出擊降低骨轉移衝擊。

林芳郁院長提醒，所有的癌別的患者都有骨轉移發生風險，其中又以多發性骨髓瘤、乳癌、非小細胞肺癌、攝護腺癌為高風險族群。鼓勵癌友們每次回診時主動與醫師討論疾病狀態，發生莫名的骨骼疼痛千萬別忽略，並且配合接受相關檢查，以利及時發現、及早治療。

為避免院內的抗癌夥伴因輕忽癌症骨轉移，導致生活品質、社交生活、或工作能力受骨骼併發症影響，今年亞東紀念醫院還特別與長期推廣癌症骨轉移衛教的台灣安進合作，即日起至11月6日於院內舉辦《BoneBone骨力 抗癌有力》系列活動，期許藉由融入衛教資訊的多媒體互動遊戲，讓民眾在遊戲闖關中學習不可不知的癌症骨轉移資訊。