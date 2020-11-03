星巴克耶誕新品開箱！日本人氣「烤蘋果系列」買一送一、「太妃核果那堤」重磅回歸

星巴克耶誕新品於明天（4日）全台開售，不但有可愛貓狗杯具全新亮相，烤蘋果系列飲品也強勢登場，與多種甜點、鹹食期間限定上市。（圖/台灣英文新... 星巴克耶誕新品於明天（4日）全台開售，不但有可愛貓狗杯具全新亮相，烤蘋果系列飲品也強勢登場，與多種甜點、鹹食期間限定上市。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）星巴克敲響第一道耶誕鐘聲，11月4日全門市推出最新聖誕系列產品，除了新上市的「烤蘋果全系列飲品」，更重磅回歸每年必喝的「太妃核果風味那堤」。不只是年末限定甜、鹹食一次登場，此次也開售可愛貓狗系列杯具，陪伴消費者溫暖度冬。

台灣首次登場的「烤蘋果全系列飲品」，以冬天經典甜點烤蘋果派為概念，將烤蘋果風味醬結合義式濃縮咖啡，曾於2016年上市日本後以超高討論度爆紅， 今年在台灣則推出烤蘋果口味的星冰樂、義式那堤及冷萃咖啡，蘋果丁搭配烤蘋果醬，新穎滋味令人期待。

「烤蘋果風味那堤」以蘋果丁、烤蘋果醬與撒糖裝飾，Grande（大杯）售價台幣165元。（圖/台灣英文新聞）

「烤蘋果風味冷萃咖啡」濃郁、滑順口感的冷萃咖啡佐蘋果風味泡沫，Tall（中杯）售價台幣175元。（圖/台灣英文新聞）

本次星巴克耶誕檔期主打多種甜食，有與經典手搖飲料結合的「珍珠奶茶奶凍捲」、口感多層次的「海鹽百香巧克力蛋糕」與濃郁綿密的「醇濃布丁蛋糕」。鹹食部分「馬告香腸佛卡夏」、「糖燻里肌三明治」、「普羅旺斯風豬肉燉菜」與台菜混搭，新奇滋味值得一嚐。

「珍珠奶茶奶凍捲」QQ珍珠搭配紅茶奶凍與戚風蛋糕，售價台幣100元，整條販售則為420元/條。（圖/台灣英文新聞）

「醇濃布丁蛋糕」淋上焦糖醬的海綿蛋糕與烤布蕾，售價台幣100元。（圖/台灣英文新聞）

「海鹽百香巧克力蛋糕」上層為海鹽香草慕斯，中層為百香果庫利與巧克力海綿，底層為布朗尼，售價台幣120元，整條販售則為450元/條。（圖/台灣英文新聞）

「馬告香腸佛卡夏」使用台灣黑橋牌馬告香腸薄片，搭配義式橄欖香料佛卡夏與起司條，售價台幣160元。（圖/台灣英文新聞）

今年的星巴克耶誕限定商品，搭上毛小孩風潮，以手繪貓狗為主題，慵懶可愛的模樣療癒又溫暖，陪伴大家度過充滿挑戰的年尾。另外，曾一度造成搶購的Stanley聯名商品，今年也重新登場，應景的紅白色兼具質感，是交換禮物的好選擇。

慶祝耶誕，優惠活動自然不能少！自11月11日至13日，星巴克主打「烤蘋果社群好友分享活動」，只要出示烤蘋果新品的Facebook或Instagram截圖，就能享有買一送一優惠，星禮程會員與金星會員則有多種專屬優惠與抽獎活動，詳情請見星巴克官網。

星巴克耶誕限定新品，不鏽鋼冷水杯（左）售價台幣900元，不鏽鋼水瓶（左二）售價台幣1,400元，隨行杯（中）售價台幣540元，不鏽鋼水壺（右二）售價台幣900元，陶瓷吸管杯（右）售價台幣650元。（圖/台灣英文新聞）

耶誕貓狗系列新品除了氣質的白色外，也有活潑的藍綠色、可愛的粉紅色與沈穩的深灰色。（圖/台灣英文新聞）