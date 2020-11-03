台灣移民署攜手燦爛陽光書局 第七屆「移民工文學獎」頒獎典禮結合義診送愛心

（台灣英文新聞/ 綜合報導）為感謝外籍漁工對我國漁業經濟貢獻，內政部移民署今年首度跨界與燦爛陽光書局(東南亞教育科學文化協會)合作，於11月1日在蘇澳區漁會第三拍賣魚市場共同辦理「關懷外籍漁工義診活動暨第七屆移民工文學獎頒獎典禮」，邀請外籍漁工及與會貴賓前來健檢、同樂，也替漁港義診活動帶來濃濃的書香味。

移民署表示，2020的世界彷彿被疫情按下了暫停鍵，然而佈滿粗繭雙手代表著的是，海上外籍漁工不曾因疫情而停止的辛勞汗水。

移民署表示，11月1日適逢外籍漁工的月光假，港區內外籍漁工看診人數十分踴躍，加上各家醫院所帶領的專業醫療團隊，讓外籍漁工獲得最妥適的健診服務。文學獎頒獎典禮上更邀請漁工演唱南方澳大橋紀念歌曲─「記得我們的魂」，參加的漁工紛紛表示，今年的活動真的特別有意義。

移民署表示，外籍漁工因長時間忙於海上捕撈工作與返港後的卸貨、理網及整補作業，加上大半薪水都寄回家鄉，身體若有不適，僅自行服用成藥，甚或不予處理，常因此種下潛在病根，因此義診幫助了許多有需要的漁工，意義重大。

今年首度與「移民工文學獎」跨界結合，義診活動更臻多元，也期待文字的力量能感動更多的人。浩湯大海，也許阻隔著對家的惆悵，然在這塊土地也滋養著對異鄉移民、移工如家的溫暖。

本次義診活動由內政部移民署與東南亞教育科學文化協會、行政院農業委員會漁業署、蘇澳區漁會、文化臺灣基金會、國立臺灣大學醫學院、國防醫學院、三軍總醫院及臺北慈濟醫院共同主辦。