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台裕「艾適美腸溶錠40毫克」錠劑顏色異常　台灣食藥署：6.5萬顆將回收

By  台灣英文新聞－編輯
2020/11/03 15:15
圖為艾適美腸溶錠40毫克。（食藥署提供）

圖為艾適美腸溶錠40毫克。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）衛生福利部食品藥物管理署今（3）日宣布，一款治療幽門桿菌的藥品「艾適美腸溶錠40毫克」在安定性試驗中發現錠劑顏色異常，廠商主動通報共4批號、6.5萬顆將回收。

食藥署今天公告回收台裕化學製藥廠生產的「艾適美腸溶錠40毫克」因錠劑顏色異常，UH2007、UH2108、UH2203、UJ1709等4批號將全面回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥廠上個月進行安定性試驗時，發現這款藥品錠劑顏色從正常的粉紅、紅色變為黃色，研判是因製程未均質化，導致膜衣外層脫落所造成，恐影響藥效發。

洪國登表示，廠商於10月21日自主通報食藥署，由於膜衣沒有包覆完整，導致藥品變色，食藥署已要求廠商11月21日前完成回收並且繳交報告，提出預防改善措施。

艾適美腸溶錠40毫克是一款治療幽門桿菌潰瘍的藥物，腸溶錠與一般錠劑最大的不同在於外層的膜衣，可以保護藥品到抵達腸道才溶解。膜衣不完整的藥品吃下去之後，可能提早在胃部溶解，導致藥效不彰或是腸胃不適。

洪國登說，這次預計回收數量約6萬5000顆，據統計，這款藥品在僅占同成分藥品市占率的0.1%，仍有許多藥品可替代，不影響民眾用藥權益，呼籲使用此藥的民眾可至原醫療院所與醫師討論調整藥品。
食藥署
艾適美腸溶錠
台裕

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