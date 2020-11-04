〈時評〉台灣雨量充沛卻留不住？水資源規劃該動起來

水情吃緊，苗栗明德水庫目前已將每日出水量由原本15 萬噸控制在10萬噸以下，農業灌溉用水採「供4、停4」 ，但因久未明顯降雨，上游集水區已... 水情吃緊，苗栗明德水庫目前已將每日出水量由原本15 萬噸控制在10萬噸以下，農業灌溉用水採「供4、停4」 ，但因久未明顯降雨，上游集水區已乾涸成一片沙洲， 甚至長出青草。 中央社記者管瑞平攝 109年10月13日 (來源 中央社)

台灣年平均雨量2515豪米，是全球平均值2.6倍，以色列年平均雨量是435豪米，只達全球平均雨量40％，相較之下，以色列應該極度缺水，但是以色列現在是全球沙漠國家節水、綠化學習的典範，從來不缺水。政府應向以色列取經，全面重新規劃水資源。

今年農委會甫宣布56年最嚴重乾旱，桃、竹、苗停灌，每公頃補助14萬元，但是過不了多久，氣象局發佈豪雨特報，各縣市應防止豪大雨。既是大旱、又是豪雨，豈不矛盾？台灣還四面環海，怎麼可能缺水呢？顯然是水資源規劃不週延，有嚴重缺失，應徹底檢討改善。

全台每年有900億噸雨水，以色列只有12億噸，兩相比較天差地遠。以色列國土2.7萬平方公里，有七成是沙漠，人口900萬人，台灣3.6萬平方公里，人口2300萬人，沒有沙漠，四季如春，雨量充沛，只是未善加利用而已。每年有大量雨水流失，非常可惜。

以色列在水資源利用方面有兩大特色，一是污水循環再利用，比例高達8成，二是海水淡化，擁有五座成本最低的海水淡化廠，每年生產500萬立方米淡水，供給40％飲用水，以及80％民生用水。台灣方面呢？每年自來水管漏水率達19.55%，流失6.2億噸自來水，幾達以色列年雨量的一半，等於1 .83個翡翠水庫蓄水量，毫不心疼與愛惜，多少年來未曾改善。

即使有那麼多雨水，每年只有135萬噸的雨水留下來，其他高達717億噸全部流失，非常可惜。但是每年需要用水190億噸，差額達55億噸，不是沒有辦法補充，而是政府沒有全盤規劃解決，一年拖一年，每年期待颱風雨或梅雨，老天賞雨解渴，如果沒有，就要鬧乾旱，完全不思如何妥善規劃水資源保育。

全台現在有80多座水庫，然而優養化及淤塞嚴重，走訪一趟石門水庫上游，看看四處林立的高爾夫球場、豪宅、商家、別墅，以及光禿的林地，就知道下游水庫怎麼不淤塞、優養化呢？其他各水庫命運一樣。

工業發展中，半導體產業用水量最驚人，但是台積電自建汙水處理回收廠，回收率高達8成，嫓美以色列，每年可以節省水費高達1.2億元，足堪全台表率。台灣現在汙水處理廠每天排放廢水高達285萬噸，等於1千萬人一天的用水量，如果回收8成，至少可以供應800萬人民生用水。據估計，台灣只要仿台積電建60座汚水回收廠，每座10億元，共計約需投資600億元，即可滿足全國用水需求。

政府何不考慮模仿現在太陽能民營化模式，將汙水處理回收廠開放民間企業投資，給予合理利潤，一定會有許多企業願意投資，既可創造新興產業，又可解決缺水問題，一擧兩得。再則海水淡化也是可行途徑，台灣四面環海，非常適合設置海水淡化廠，政府也可考慮開放民間經營，解決缺水問題。

全台現在用水區分成三大領域，分別是民生用水、工業、農業，以水資源那麼豐富，只要妥善規劃，絕對不至於缺水，至於以色列如何將沙漠變綠洲，進而成為農場，就更值得移樽就教，好好學習了。台灣今年竟然發生56年最嚴重乾旱，但是過不了幾個月又有豪大雨之矛盾現象，政府的水資源規劃，不只要重新檢討改善，動作還要快，不要讓問題年復一年發生。